Grâce à la vision d’un groupe d’artistes, le centre est devenu au fil des années un point d’ancrage pour la communauté culturelle et un symbole de la modernité acadienne.

Ce documentaire nous propose une incursion dans cet espace où la création est toujours à l’avant-plan et où le public vient à la rencontre de l’art. À travers les témoignages de ceux qui l’ont fréquenté et habité, on retrace l’histoire de cet univers inspirant et on tente de comprendre son impact sur la communauté.





Réalisation :

Paul Butler

Production :

Radio-Canada Acadie