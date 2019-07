L'éducation sexuelle par la pornographie

La pornographie a-t-elle remplacé l'éducation sexuelle des jeunes? Au cours des dernières semaines, deux géants de l'industrie pornographique ont lancé leurs propres plateformes d'éducation sexuelle sur le web. Une situation décriée par bon nombre de personnes, alors que les jeunes n'ont plus de cours d'éducation sexuelle à l'école et qu'ils ont accès à la pornographie en un clic.

Un texte de Julie Tremblay

« Je pense que ça fait bien 10 ans que l'industrie de la pornographie a pris le relais de nos écoles auprès des jeunes [en matière d'éducation sexuelle] », affirme la sexologue Marie-Christine Pinel.

Alors que de plus en plus de jeunes contractent des maladies transmises sexuellement et que des voix s'élèvent contre la culture du viol, Marie-Christine Pinel se désole de constater que pour un grand nombre de jeunes, l'éducation sexuelle passe par la pornographie.

Il est extrêmement dangereux d'associer éducation et pornographie. [...] La pornographie enseigne les rapports de domination, elle tue la rencontre intime entre deux individus, le respect, le souci du bien-être de l'autre. Marie-Christine Pinel, sexologue

En 2001, le ministère de l'Éducation a retiré les cours de formation personnelle et sociale dans les écoles, des cours où les jeunes pouvaient se familiariser avec la sexualité.

Depuis, des projets pilotes ont cours dans diverses écoles du Québec, dont huit dans l'Est-du-Québec, pour remettre éventuellement au programme des cours d'éducation sexuelle.

En attendant, deux géants de la pornographie s'arrogent maintenant cette responsabilité. Si leurs plateformes d'éducation sexuelle en ligne peuvent répondre à certaines questions que se posent les jeunes, elles les renvoient aussi vers leurs sites pornographiques.

La sexologue et directrice générale de unisexeducation.com, Marie-Christine Pinel Photo : Radio-Canada / ICI Radio-Canada

Guider les jeunes

Pour renverser cette tendance et développer un rapport sain avec la sexualité, Marie-Christine Pinel a créé, avec quelques collègues, le site unisexeducation.com, qui fournit des formations en ligne destinées aux adultes afin qu'ils se sentent mieux outillés lorsque vient le temps de parler de sexe avec leurs enfants ou les jeunes qu'ils côtoient.

« La plus belle clé c'est de développer le savoir-faire de tous les adultes qui gravitent autour de notre jeunesse », dit-elle.

Juliette Paturel et Mathieu Roy Photo : Radio-Canada

Juliette Paturel, 17 ans, avoue qu'une telle plateforme pourrait être utile, alors que la pornographie est omniprésente sur Internet. Elle affirme qu'elle a eu la chance d'avoir des parents ouverts qui ont parlé de sexualité avec elle. À l'école cependant, elle n'a qu'effleuré le sujet :

On passe à travers le sujet en science en secondaire deux, on voit une infirmière pendant une heure... [...] Si on a des questions, on ne sait pas trop où aller, on n'est pas guidés là-dedans. Juliette Paturel, 17 ans

Un homme regarde des images de pornographie juvénile sur un ordinateur. Photo : Radio-Canada

L'accès facile à la pornographie n'améliore pas les choses. Mathieu Roy, 17 ans, affirme que le fait de découvrir la sexualité par la pornographie a des effets pervers et peut parfois faire croire que le sexe est quelque chose de violent.

Il raconte que certaines de ses amies lui ont confié avoir eu des expériences sexuelles qui leur ont fait peur.

J'ai vraiment des amies qui m'ont raconté des histoires comme ça où elles sont restées traumatisées. Mathieu Roy, 17 ans

La sexologue Marie-Christine Pinel affirme qu'il est grand temps de prendre les choses en main pour mieux guider les jeunes dans leur découverte de la sexualité. Elle rappelle que 30 % des consommateurs de pornographie en Amérique sont des adolescents. Selon elle, il est primordial de leur fournir d'autres modèles pour une sexualité non pas axée sur la performance, mais sur le respect et l'écoute de l'autre.