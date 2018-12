Double égalité allemande au sommet en bobsleigh à quatre

L'épreuve de bobsleigh à quatre des Championnats du monde, à Königssee, a été le théâtre d'un évènement rare dimanche. Huit Allemands, deux quatuors, ont accédé à la plus haute marche du podium après avoir terminé à égalité.

L'équipe composée Francesco Friedrich, Candy Bauer, Martin Grothkopp et Thorsten Margis et celle de Johannes Lochner, Matthias Kagerhuber, Joshua Bluhm et Christian Rasp ont toutes les deux inscrit un chrono cumulatif de 3 min 14 s 10/100.

Un autre quatuor allemand a complété le podium. Nico Walther, Kevin Kuske, Kevin Korona et Eric Franke ont terminé à 0,16 s des meneurs.

Les meilleurs Canadiens ont été Justin Kripps, Alexander Kopacz, Jesse Lumsden et Lascelles Brown. Ils ont fini au 6e rang. Une 10e place à la deuxième manche a fait mal à leurs espoirs de médaille.