Les Canadiennes rentrent bredouilles de Königssee

Le pays hôte a signé un doublé avec les Allemandes Jacqueline Loelling et Tina Hermann, respectivement en or et en argent. Loelling a réalisé le meilleur temps cumulatif du week-end (2 min 35 s 35/100).

C’est la Britannique Lizzy Yarnold qui est montée sur la troisième marche du podium avec un chrono cumulatif de 2:36,08.

Des résultats encourageants pour les Canadiennes

Tous les espoirs étaient permis pour le Canada en vue de l’ultime manche sur le parcours très technique de Königssee.

En 5e position avant de s’élancer pour la dernière manche, Vathje a finalement terminé un échelon plus bas. Comme à son habitude, l’Albertaine a connu un départ fulgurant, mais a perdu de précieux centièmes en frappant le muret. Son chrono cumulatif de 2:36,84 l’a exclue du podium.

La recrue Mirela Rahneva, que plusieurs considèrent comme la révélation du skeleton canadien, a pris le 8e rang. Gagnante sur la piste naturelle de Saint-Moritz en janvier, elle n’a pas pu mieux faire qu’un temps de 52,50 s dans la dernière descente.

Néanmoins, l’Ontarienne de 28 ans revendique cinq tops 5 en 7courses à sa première saison sur le circuit. Rahneva représente un bel espoir de médaille pour les Jeux olympiques de 2018.

Jane Channell, la malchanceuse

La troisième Canadienne à prendre part à la course, Jane Channell, a terminé au 12e rang. La Britanno-Colombienne a joué de malchance vendredi, lors de la deuxième manche.

Channell occupait le sommet du classement à mi-chemin avant que les mauvaises conditions du parcours forcent l’annulation de la deuxième descente (qui en compte habituellement quatre).

Son temps cumulatif de 2:37,78 ne lui a pas permis de percer le top 10.

Les mondiaux de skeleton se poursuivent dimanche pour les hommes

Les hommes devront patienter à dimanche pour les manches trois et quatre, aussi disputées aux mêmes heures que les femmes (dans la nuit au Québec, à 2 h 30 et 4 h 30 HNE). Les amateurs auront à l'oeil les Canadiens Barrett Martineau, Dave Greszczyszyn et Kevin Boyer.

Le skeletoneur canadien Barrett Martineau Photo : Getty Images / Jan Hetfleisch/Bongarts

La saison de skeleton, qui se termine normalement avec les Championnats du monde, se conclura en mars avec la tenue de l’épreuve-test olympique, à Pyeongchang, en Corée du Sud.

Les skeletoneurs canadiens étaient repartis les mains vides de Sotchi en 2014. Avec à sa tête la recrue Mirela Rahneva, la délégation canadienne croit en ses chances de médailles en 2018.