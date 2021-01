Comment une Première Nation combat la dépendance aux opioïdes

Prenez note que cet article publié en 2017 pourrait contenir des informations qui ne sont plus à jour.

Mais en fait, à Eabametoong, qui compte 1300 habitants, c'est pas moins de 170 personnes qui prenne cette médication.

Quand vient leur tour, chacun prend place à une table, dans la pièce voisine, en face de Lucy Atlookan. Celle-ci, une résidente de l’endroit qui a la certification pour administrer du suboxone, prend pour chacun une dose emballée individuellement et glisse les comprimés dans un petit godet de plastique.

Priscilla Wapoose place ses comprimés sous sa langue. Le suboxone, qu’elle prend quotidiennement, lui a permis de reprendre le contrôle de sa vie, dit-elle. Et elle n’est pas la seule à le dire.

« Ça m’a pris un certain temps à me décider à venir ici », reconnait Mme Wapoose. Sa fille âgée de trois ans, Addison, grimpe sur ses genoux en sirotant un petit jus pendant que sa mère attend que les comprimés soient dissouts.

Avant de commencer à prendre du Suboxone, il y a plus d’un an, Priscilla Wapoose était dépendante à « toutes sortes » de drogues. Elle a décidé de faire du ménage dans sa vie pour le bien de ses cinq enfants et de ses trois petits-enfants. Mais elle a réalisé qu’elle n’arriverait pas à se débarrasser de son accoutumance à la drogue toute seule. Elle s’est donc tournée vers le programme de sevrage du centre de santé d’Eabametoong.

En vertu de ce programme, le centre distribue du suboxone, un alliage de buprénorphine (un opioïde) et de naloxone (un anti-opioïde) qui atténue de façon marquée la douleur et les autres symptômes du sevrage d’opioïdes et réduit l’envie de prendre de la drogue. Contrairement à la méthadone, n’importe quel médecin peut le prescrire.

Je n’ai rien pris depuis que j’ai commencé ce programme. Priscilla Wapoose

Les effets positifs n’ont pas tardé : « Je me comporte davantage comme une mère qu’auparavant », dit-elle en souriant.

Lucy Atlookan remet à Priscilla Wapoose sa dose de Suboxone. Photo : Radio-Canada

À mesure qu’elle distribue les doses, Lucy Atlookan est un exemple de professionnalisme. Elle converse et rigole avec ceux qui semblent avoir besoin de ce type d’interaction, et attend patiemment jusqu’à ce que vienne le moment de vérifier si les comprimés se sont bien dissouts.

Elle sait exactement ce qu’ils vivent. Elle prend elle aussi du suboxone tous les jours pour traiter sa propre dépendance à l’oxycodone (Percocet et OxyContin).

Mme Atlookan avait commencé à consommer en 2009, après les années de dépression qui avaient suivi la mort de sa mère. « Ça faisait du bien », dit-elle.

Mais en 2012, elle a fait une surdose. Elle avait perdu beaucoup de poids et ses enfants semblaient commettre de plus en plus de bêtises. Puis, la naissance de son premier petit-fils l’a secouée. Elle devait être là pour lui, comme sa mère avait été là pour ses enfants. « Il fallait que j’arrête », dit-elle.

Les contenants de plastique dans lesquels sont remises les doses de Suboxone. Photo : Radio-Canada

Réponse à la crise

Il y a maintenant six ans que l’OxyContin est devenu synonyme de crise au Canada. Cette substance est rapidement devenue de drogue populaire dans la rue, d’abord dans les grands centres urbains, puis dans les communautés rurales et enfin dans les secteurs plus isolés et au sein des Premières Nations. En certains endroits, c’est près de la moitié de la population qui est touchée.

Des leaders autochtones ont dû déclarer l’état d’urgence pour obtenir les ressources nécessaires pour combattre ce fléau. Le gouvernement fédéral, responsable du financement du système de soins de santé dans les Premières Nations, a convenu de l’ampleur de la crise et fourni du suboxone.

Mais ce n’est que le début de la solution. Il faut aussi du soutien psychologique. C’est ce qui permettra à des toxicomanes d’éviter une rechute.

Les résidents d’Eabametoong affirment que les ressources en santé mentale fournies par Ottawa sont inadéquates, ce qui les a poussés à trouver eux-mêmes des solutions. Ainsi, dans bien des cas, ce sont des toxicomanes qui aident d’autres toxicomanes.

« Ils font preuve de tellement de courage tous les jours », s’exclame la Dre Claudette Chase, une médecin de famille de Thunder Bay, à 400 km au sud-ouest, qui a plusieurs patients à Eabametoong. « La plupart d'entre eux n’ont même pas été entraînés pour s’occuper de gens aux prises avec des dépendances », souligne-t-elle. Santé Canada a cependant entrepris de leur donner une formation de base.

Sid O'Keese, superviseur des services cliniques du centre de santé d'Eabametoong. Photo : Radio-Canada

Le hic, dans une si petite communauté, c'est que plusieurs n'ont guère envie de se confier à des gens qu'ils croisent tous les jours, souligne Sid O'Keese, superviseur des services cliniques du centre de santé. L'aide psychologique professionnelle comntinue de manquer cruellement.

Cette crise « a détruit des familles, comme elle a détruit le moral de la communauté », raconte M. O'Keese. Il se souvient d’avoir rendu visite à des patients chez qui « il n’y avait plus rien » parce qu’ils avaient vendu tous leurs meubles et autres biens pour se payer de la drogue.

Rien d’autre n’avait d’importance pour eux. Ils participaient à des transactions de drogue dans la rue, devant tout le monde. Sid O'Keese, superviseur des services cliniques du centre de santé d'Eabametoong

Résultat de la crise de l'OxyContin : la criminalité a augmenté et plusieurs parents toxicomanes se sont vus retirer leurs enfants.

Selon Santé Canada, Eabametoong est l’une de 46 communautés à travers le pays qui reçoivent du financement fédéral pour des services de distribution de suboxone.