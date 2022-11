Inclusion et respect de la diversité à la DSFM : une politique est-elle utile?

Prenez note que cet article publié en 2017 pourrait contenir des informations qui ne sont plus à jour.

Moins d'une semaine après le dépôt d'un avis de motion visant à doter la Commission scolaire franco-manitobaine (CSFM) d'une politique de gouvernance en matière d'inclusion et du respect de la diversité humaine, certains acteurs se posent la question de la pertinence d'une telle politique.

« La Division scolaire franco-manitobaine (DSFM) dispose déjà d’une directive relative au respect de la diversité humaine », fait valoir le directeur général de la DSFM, Alain Laberge.

Développée par le service programmation et services aux élèves de la DSFM, en collaboration avec les écoles, la directive Respect de la diversité humaine  (Nouvelle fenêtre) a été adoptée en 2014, à la suite du vote de la Loi 18  (Nouvelle fenêtre) au Manitoba.

« Ce document englobe bien, à notre avis, le respect de la diversité humaine. » — Une citation de Alain Laberge, directeur général de la DSFM

Contrairement aux politiques, qui émanent des commissaires et qui encadrent le travail de la direction générale, les directives, elles, proviennent de la direction générale et fournissent une « marche à suivre » pour les écoles.

La loi manitobaine permet l’enseignement religieux

La directive ne fait cependant aucune mention de la religion ou de l’enseignement religieux, alors qu’un débat entoure cette question à l’École Christine-Lespérance. « L’enseignement religieux est exclu de la directive car il est déjà encadré par une loi provinciale », explique Alain Laberge.

L’enseignement religieux est, en effet, autorisé selon la Loi sur les écoles publiques du Manitoba  (Nouvelle fenêtre) « s'il est autorisé par un règlement de la commission scolaire ».

« La diversité, selon la directive, fait qu’on accepte tous les élèves dans nos écoles, peu importe leur religion, leur sexe ou encore leur origine », précise le directeur général de la DSFM.

« Enseigner une religion ne veut pas dire qu’il y a un manque de respect envers l’humanité et qu’on ne respecte pas la diversité humaine. » — Une citation de Alain Laberge, directeur général de la DSFM

« Envoyer un message clair »

Patrick Fortier, le commissaire à la région urbaine ayant soumis l’avis de motion mercredi dernier, reconnaît avoir « oublié d’inclure les directives administratives dans le préambule ».

S’il estime que les directives actuelles sont « très bien » et « suffisantes », il pense cependant qu’une politique montrerait « à quel point la CSFM appuie l’inclusion et la diversité humaine ».

« Cela apporterait un plus parce que ça donnerait un message clair à la communauté, aux comités scolaires, que la CSFM appui l’inclusion et la diversité humaine. » — Une citation de Patrick Fortier, commissaire à la région urbaine

Il précise cependant que son avis de motion ne vise pas à régler la question de l’enseignement religieux. « Mon but, c’est d’avoir une position claire et la chance d’en parler [de l’inclusion et de la diversité humaine NDLR] », conclut-il.