La DSFM anticipe un budget légèrement déficitaire

Prenez note que cet article publié en 2017 pourrait contenir des informations qui ne sont plus à jour.

La Division scolaire franco-manitobaine (DSFM) a présenté mercredi soir sa première ébauche de budget : celui-ci affiche une augmentation des dépenses de près de 4 %, et un léger déficit.

L’ébauche présentée lors de la réunion de la Commission scolaire franco-manitobaine (CSFM) anticipe des recettes de 89 700 000 $, et des dépenses de 90 100 000 $. Ces dépenses seraient en hausse d’environ 4 %.

Le secrétaire-trésorier de la DSFM, Serge Bisson, explique que cette augmentation des dépenses est possible grâce à une hausse du financement.

« La province a augmenté le financement de 1 % cette année, mais il s’agissait de la moyenne totale [pour toutes les divisions]. Nous avons une augmentation des inscriptions, alors notre pourcentage d’augmentation est légèrement supérieur à ce 1 %. À cela s’ajoute l’augmentation des taxes scolaires des autres divisions scolaires [dont une partie est reversée à la DSFM, NDLR]. La combinaison de ces deux variables fait qu’on arrive à 4 % », explique Serge Bisson.

La Division scolaire franco-manitobaine s’attend, par ailleurs, à avoir entre 75 et 80 élèves de plus lors de la prochaine année scolaire.

« La première ébauche affiche une augmentation des dépenses de 4 %. Il n’y a pas de coupes budgétaires à la DSFM. » — Une citation de Serge Bisson, secrétaire-trésorier

Peu de détails sont connus, pour l’heure, concernant les dépenses. Serge Bisson assure que l’objectif reste un maintien des services.

Une réunion publique concernant le budget aura lieu le 27 février à Lorette. Les commissaires seront alors à l’écoute des remarques et suggestions des parents. Le budget final sera adopté le 22 mars.

Améliorer l'inclusion

Mercredi soir, le commissaire pour la région urbaine, Patrick Fortier, a présenté un avis de motion pour que la CSFM se dote d'une politique de gouvernance au sujet de l’inclusion et du respect de la diversité humaine. « Le but est de s'assurer que tous les élèves se sentent inclus et accueillis dans les écoles de la DSFM », précise Patrick Fortier.

« C’est une politique qui existe dans d’autres divisions scolaires. Il s’agirait de développer une politique de gouvernance afin de se demander ce que cela veut dire à la DSFM. » — Une citation de Patrick Fortier, commissaire pour la région urbaine

Cet avis de motion intervient après une présentation, le mois dernier, de deux parents de l’École Christine-Lespérance qui s’opposent à l’enseignement religieux à l’école.

« Malheureusement, j’ai manqué la présentation de Mme Stearns, mais j’ai pu lire sa lettre. Elle a beaucoup parlé de l’importance de l’inclusion, et je me suis inspiré de sa présentation pour ma motion », ajoute Patrick Fortier.

M. Fortier, qui avait présenté en décembre une motion qui n’aurait permis l’enseignement religieux qu’en dehors des heures de classe, laquelle avait été rejetée, espère que cette nouvelle motion servira de levier pour tenter de régler la question.

La motion devrait être débattue lors de la prochaine réunion de la CSFM.