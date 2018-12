Le duo Humphries-Lotholz termine au 2e rang

Les Canadiennes ont terminé tout juste derrière les Américaines Elana Meyers Taylor et Lolo Jones, qui ont remporté la course avec un temps de 1 min 46 s 14/100.

« De manière générale, c'était une bonne journée, a lancé Humphries après la course. Nous sommes de plus en plus sur la même longueur d'onde, Melissa et moi, et nous avons beaucoup de vitesse. »

Les Américaines Jamie Greubel Poser et Aja Evans ont pris le 3e rang, à seulement 0,29 s des deuxièmes.

De leur côté, les Canadiennes Alysia Rissling et Genevieve Thibault ont dû se contenter du 11e rang.