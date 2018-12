Mirela Rahneva 2e en skeleton à Igls

L’Ontarienne d’origine bulgare a bouclé les deux manches avec un chrono de 1 min 48 s 31/100, à 16 centièmes de seconde de la gagnante, l’Allemande Tina Hermann (1:48,15).

Rahneva menait pourtant le groupe au terme de la première descente, mais elle n’a pas su tenir la cadence lors de la deuxième.

L’Autrichienne et favorite de la foule Janine Flock (1:48,39) a pour sa part pris le 3e rang.

Avec cette 2e position, Rahneva pointe au 4e rang du classement général. À ses trois dernières compétitions, elle a terminé 4e (à Königssee), 1re (à Saint-Moritz) et 3e (Winterberg).

« Je ne laisse pas de me surprendre. Je suis toujours ambitieuse, mais je n’aurais pas cru possible de tant accomplir cette année, a remarqué Rahneva qui glissait sur la piste d’Igls pour la première fois de sa carrière.

« Cette piste est très complexe. Tu peux faire de très bonnes descentes et puis ton chrono est minable. La plus rapide de mes descentes, je l’ai faite à mon tout premier effort en début de semaine, quand je cherchais simplement à découvrir la piste. »

Les deux autres Canadiennes en lice sont passées près du podium. Elisabeth Vathje (1:48,55) et Jane Channell (1:48,65) ont respectivement fini 5e et 6e. C'est la première fois en près de cinq ans que trois Canadiennes sont dans l top 6.

Du côté masculin, le Letton Martins Dukurs (1:43,89) a dominé l'épreuve pour ainsi savourer sa troisième victoire de la saison. Le septuple champion de la Coupe du monde a précédé le Russe Alexander Tretiakov et le Sud-Coréen Yun Sungbin par respectivement 58 et 68 centièmes de seconde.

Il a également repris la tête du classement, avec une priorité de 24 points sur Yun.

Chez les Canadiens, seul Barrett Martineau (1:46,39), 17e, a pu participer aux deux manches réservées aux 20 plus rapides. Kevin Boyer et Dave Greszczyszyn ont conclu respectivement aux 22e et 25e échelons.