Accident mortel sur une piste de bobsleigh : les jeunes l'avaient déjà descendue

Près d'un an après la mort de Jordan et Evan Caldwell dans un accident de bobsleigh et de luge à Calgary, six survivants disent que certains d'entre eux avaient également descendu illégalement la piste quelques jours plus tôt.

Un texte de Stéphanie Rousseau

Après l'accident qui a coûté la vie aux jumeaux Jordan et Evan Caldwell, David Carr, un ami d’enfance, se souvient de leur générosité. « Ils étaient juste des gars vraiment drôles, qui étaient toujours là pour les autres. Ils prenaient toujours le temps de discuter avec les gens qui en avaient besoin. »

Les huit jeunes présents lors de l'accident mortel en février 2016 se sont rencontrés en fréquentant la même école et la même église. « Maintenant, à l’église, je me sens toujours un peu seul. Il y a un vide et il y a moins de personnes à qui parler. Je m’ennuie de cette attitude qu’ils avaient de vouloir te parler, de s’intéresser à toi », se rappelle David Carr.

Pas une première descente

Les jumeaux Caldwell avaient déjà travaillé au complexe WinSport, au parc olympique de Calgary, où se trouve la piste. Ils avaient entendu des rumeurs voulant que des employés descendaient la piste à l’occasion, pour le plaisir. Un soir, Evan Caldwell a proposé l’idée à trois de ses amis.

Caleb Hettinga, Danny Spalding et Evan Caldwell, trois mordus d’adrénaline, ont descendu la piste à quelques reprises sur un toboggan, avec des casques et des lampes frontales. « Nous sommes descendus plusieurs fois. Une fois très lentement, en s’arrêtant à quelques coups. Ensuite à deux, et là, ça allait plus vite », se rappelle Caleb Hettinga.

Danny Spalding Photo : Radio-Canada

Une semaine plus tard, les jeunes décident de retenter l’expérience avec d’autres amis.

Ils franchissent, vers une heure du matin le samedi 6 février, la clôture de sécurité avec trois toboggans en bois. Jordan Caldwell s’installe sur le premier, à l’arrière de David Carr. Mark Lyons, Caleb Hettinga et Evan Caldwell montent sur le deuxième. Sur le troisième s’installent Danny Spalding et les frères Eric et Wilson Schultz.

Cependant, contrairement à la fois précédente, les toboggans frappent une barrière installée à un embranchement pour séparer les pistes de luge et de bobsleigh. « Nous n’avons jamais pensé qu’une barrière séparerait les deux pistes », dit David Carr.

Miraculeusement, le toboggan où étaient assis Danny Spalding et les frères Schultz réussit à passer l'obstacle, mais leurs camarades n'ont pas eu la même chance.

On ne pouvait pas vraiment voir. C’était silencieux, mais on les entendait gémir. Danny Spalding, ami des défunts

Caleb Hettinga a été fortement blessé dans l’accident. Il a perdu son oeil droit et a dû subir six chirurgies depuis l’accident. D'autres à la mâchoire et en haut du visage sont encore prévues.

« Je me souviens juste d’avoir volé dans le coin et d’avoir ensuite perdu connaissance. Quand je me suis réveillé, j’ai réalisé que la situation n’allait pas du tout. Je ne savais pas si j’allais vivre ou mourir. J’ai demandé à Dieu qu’il m’emmène rapidement parce que je souffrais terriblement », explique-t-il.

Les secours arrivent rapidement. Trois des jeunes ont des blessures sérieuses et les deux frères Caldwell perdent la vie, même s’ils étaient assis sur deux toboggans séparés, à l’arrière de chacune des embarcations.

Caleb Hettinga Photo : Radio-Canada

« C’est très dur de ne pas se blâmer, parce que c’était une décision horrible, mais c’est quelque chose que nous avons fait ensemble, pour le plaisir. Nous ne pouvons pas blâmer quelqu’un en particulier, c’était juste une décision horrible que nous avons tous prise ensemble », ajoute Wilson Schultz.

Tous regrettent ce qui s’est passé et disent que cet événement les a changés à jamais.

« Nous pouvons avoir du plaisir avec tellement de manières différentes, cela ne vaut pas la peine d’aller aussi loin et de briser les règles », affirme David Carr. « Si quelqu’un veut une montée d’adrénaline, il faut vraiment prendre le temps de réfléchir aux conséquences », ajoute Caleb Hettinga.

Une bâche couvre l'intersection entre les descentes de luge et de bobsleigh au parc olympique de Calgary. Photo : La Presse canadienne / PC/Larry MacDougal

Winsport ne « commente pas »

Winsport n’a pas voulu faire d’entrevue sur les mesures de sécurité au moment de ou avant l’accident.

Un porte-parole précise que l’organisme a « installé des barrières additionnelles et des panneaux de sécurité supplémentaires près des entrées de la piste. Des caméras de sécurité étaient installées avant l’incident et demeurent présentes, mais nous ne ferons pas de commentaires additionnels par mesure de sécurité », dit Dale Oviatt, par courriel.

Une foi inébranlable

Les six jeunes ont tous en commun une forte foi chrétienne. Plusieurs se rappellent avoir prié pendant qu’ils attendaient les secours.

Pour eux, Dieu a choisi d’enlever leurs amis. Un fait difficile à accepter, mais ils sont absolument convaincus que leur foi leur a permis de mieux vivre les événements et qu’ils reverront Jordan et Evan Caldwell un jour.

Ce qui les a aussi beaucoup aidés est de recevoir un pardon de la part des parents de Jordan et Evan, eux-mêmes de fervents croyants. « Les parents Caldwell nous ont dit qu’ils ne nous blâmaient pas, cela nous a tous beaucoup soulagés », dit Danny Spalding.