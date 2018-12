Bobsleigh : autre victoire de Lochner sur Friedrich

Le champion du monde junior, Johannes Lochner, a de nouveau défait le triple champion du monde en titre, Francesco Friedrich, et l'Américain Steven Holcomb en bob à deux à la Coupe du monde de Königssee, en Allemagne, samedi.

Lochner, qui a savouré sa première victoire à Saint-Moritz, en Suisse, la fin de semaine dernière, et son freineur, Joshua Bluhm, ont été les plus rapides des deux manches.

Ils ont signé un chrono combiné de 1 min 38 s 54/100.

Leurs compatriotes Friedrich et Thorsten Margis (1:38,77) ont terminé à égalité en 2e place avec les Américains Holcomb et Carlo Valdes, 23 centièmes de seconde derrière.

Les Canadiens Justin Kripps et Alexander Kopacz ont terminé au 11e rang, à 0,67 seconde. Les équipages de leurs compatriotes Chris Spring et Nick Poloniato ont suivi aux 15e et 24e échelons, respectivement.

Friedrich est toujours en tête du classement général avec 1095 points après 6 courses, devant Holcomb (1075) et le Russe Alexey Stulnev (1000).

Stulney et son freineur ont terminé au pied du podium à 0,40 seconde de Lochner.