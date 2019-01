Meurtre de Renée Sweeney : la police relance l’enquête en utilisant la haute technologie

Le meurtrier de la jeune femme de 23 ans survenu le 27 janvier 1998 n'a jamais été retrouvé. Malgré de multiples informations et éléments de preuve, la police du Grand Sudbury n'a pu lui mettre la main au collet.

C’est pourquoi elle espère qu’un portrait-robot fabriqué à partir de l’ADN recueilli sur la scène de crime et utilisé pour reconstituer son croquis pourra aider à résoudre ce meurtre.

La police du Grand Sudbury a fait appel à une entreprise américaine, Parabon NanoLabs.

L’outil mis au point pour la Défense nationale américaine et utilisé par les policiers notamment permet de prédire l’apparence physique d’une personne grâce à son ADN.

Portrait-robot suspect meurtre Renee Sweeney avec ADN Photo : Radio-Canada / Police du Grand Sudbury

L’outil appelé Snapshot DNA Phenotyping peut aider à générer de nouvelles pistes dans des enquêtes où aucun suspect ni aucune donnée n’existent, ou pour aider même à identifier des restes humains.

L’ADN révèle que l’homme est blanc, d’origine nord-européenne, c’est-à-dire avec un bagage génétique provenant d’Angleterre, d’Écosse, d’Allemagne et des Pays-Bas.

Il avait les cheveux châtain-blond et les yeux bleu-vert et était âgé de 25 ans.

Point de presse de la police du Grand Sudbury au sujet du meurtre de Renee Sweeney Photo : Radio-Canada / Mathieu Grégoire

L’enquête pour meurtre de Renée Sweeney ne s'est jamais arrêtée

Dans ce cas-ci, la police du Grand Sudbury veut raviver la mémoire de personnes qui auraient connu ou vu cet homme en 1998 dans la région.

« Des 1800 personnes considérées comme témoin important, de 1400 à 1500 ont été éliminés par ADN », a indiqué la police au cours d’un point de presse.

Les enquêteurs ne peuvent cependant dire si le suspect vit encore dans la région aujourd’hui.

L'endroit où a été commis le crime. Photo : Police du Grand Sudbury

Renée Sweeney a été agressée dans un magasin de location de vidéos érotiques.

La police a retrouvé des gants et un coupe-vent qui auraient appartenu au présumé meurtrier. Ils ont aussi récupéré une empreinte digitale partielle et une trace de soulier, en plus d’un échantillon d’ADN.

La police du Grand Sudbury espère que la nouvelle esquisse diffusée sur les médias sociaux permettra de recueillir d’autres indices et surtout de retrouver l’homme en question.