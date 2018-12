Les Canadiennes à un centième de seconde de la victoire

Malgré une belle performance, les bobeuses canadiennes Kaillie Humphries et Melissa Lotholz ont terminé à un centième de seconde des Américaines et de la première place à la Coupe du monde de Saint-Moritz en Suisse.

Il y a deux semaines à Altenberg, en Allemagne, Humphries et Lotholz l’avaient emporté sur le duo américain composé d’Elana Taylor Meyers et de Briauna Jones, mais pas cette fois.

Alors qu’elles étaient les dernières à s’élancer sur la piste connue pour avoir accueilli les Jeux olympiques d’hiver de 1928 et de 1948, les Canadiennes se sont retrouvées à un cheveu de la plus haute marche du podium, même si elles ont presque fait un parcours parfait.

« Je ne crois pas que j’ai déjà perdu par un centième de seconde, a raconté Humphries après la course. J’ai demandé aux filles : "Est-ce que c’est vraiment mauvais que je sois fâchée?" Je pense que j’aimerais mieux perdre par plus d’un centième de seconde. »

« Cela va nous garder affamées pour la suite des choses, et cela va nous forcer à ne pas devenir complaisantes, a ajouté l'athlète de Calgary. Nous allons prendre le positif de cette course et nous n’allons pas nous attarder sur le fait d’avoir perdu par une aussi petite marge. »

Il s'agissait du 42e podium de la carrière de Humphries sur le circuit de la Coupe du monde. L'Albertaine a également gagné quatre médailles aux Championnats du monde, et deux autres aux Jeux olympiques. Elle a signé deux victoires et obtenu le bronze sur la piste de Saint-Moritz. L'un de ses triomphes est survenu aux Championnats du monde de 2013.

Un autre duo d’Américaines, Jamie Greubel Poser et Lauren Gibbs, est arrivée 3e, 15 centièmes de seconde derrière leurs compatriotes.

Chez les hommes, les duos canadiens se sont classés aux 14e, 19e et 21e rangs.