Les innovations se bousculent à la foire agricole de Brandon

Les organisateurs s'attendent à au moins 45 000 visiteurs pendant trois jours. « Le but c'est d'apporter de l'information et de présenter au monde les nouvelles technologies disponibles pour les producteurs pour augmenter leur production et faciliter leur productivité », explique Réjean Picard, l'un des organisateurs.

Dans la foule compacte qui se déplace dans les couloirs du centre Keystone, on trouve des professionnels du Manitoba, mais aussi des États-Unis, de l'Ontario, de la Saskatchewan et même du Québec.

« J'aime venir toutes les années pour voir ce qui est nouveau dans l'industrie, que ce soit l'équipement, les nouveaux produits chimiques, les engrais [...] C'est vraiment l'endroit où aller pour apprendre ce qu'il y a de nouveau », s'exclame David Chappellaz, un agronome de Portage la Prairie.

Un poulailler solaire

Entre les énormes machines agricoles qui occupent plusieurs hangars, se trouvent dans la grange numéro 4 quelques perles innovantes. Parmi elles, le projet de Daniel Badiou et Katrina Jean-Laflamme.

À première vue, l'invention de ces deux francophones qui résident vers Somerset ressemble à une petite prison. « C'est un poulailler mobile complètement robotique qui fonctionne grâce à l'énergie solaire, rassure Daniel Badiou. Il peut se promener chaque jour automatiquement, programmé via une application sur le téléphone », ajoute-t-il. La machine peut, en outre, emporter avec elle jusqu'à une semaine de provisions de grains et d'eau.

Le jeune couple, sorti de l'École Polytechnique de Montréal, en est à son troisième prototype. Le modèle exposé peut accueillir 15 à 20 gallinacés, « mais la deuxième version était pour 100 poulets », assure Daniel Badiou.

À terme, le couple espère commercialiser son produit d'ici la fin de 2018, pour un prix inférieur à 10 000 $

« Les gens sont surpris »

Sylvain Benoit, un Québécois dont l'entreprise se déplace pour la première fois à la foire de Brandon, propose des produits plus communs : des broyeurs. Entre ses différents broyeurs, un semble faire mouche auprès des visiteurs : le broyeur de pierre.

La machine est déjà utilisée dans d'autres provinces, mais est très peu connue au Manitoba. Son principal avantage est de permettre d'entretenir, entre autres, les gravelles plus facilement.

Les visiteurs qui se montrent intéressés sont essentiellement des municipalités, et quelques fermiers. « Les gens sont surpris et plusieurs sont sceptiques surtout quand on parle du broyeur de pierre, lance-t-il. Ils voient des photos, des vidéos [...] Ils veulent y croire, mais ils ont un peu peur », glisse-t-il.

Reste que son entreprise semble bien déterminée à pénétrer le marché manitobain : un tour de démonstration est en prévision pour l'été prochain dans la campagne manitobaine.