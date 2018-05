Un texte de

Jointe au téléphone, Martine Delvaux admet d'entrée de jeu qu’elle n’a pas encore vu le film d’Anne Émond, mais elle remarque qu'aujourd'hui encore, le personnage médiatique de Nelly Arcan a tendance à éclipser l'écrivaine, elle qui a pourtant laissé derrière elle une œuvre puissante qui gagnerait à être redécouverte.

Quand Putain est sorti, Martine Delvaux, jeune professeure au Département de littérature dans lequel étudiait celle qui allait devenir Nelly Arcan mais qui n’était encore qu’Isabelle Fortier, se rappelle être littéralement « tombée » dans le livre et ne plus l’avoir lâché.

Pour une jeune inconnue, faire paraître d’emblée un premier roman dans une prestigieuse maison d’édition française était déjà un coup d'éclat. Mais surtout, il y avait « un souffle » dans cette écriture, « une urgence » et un travail sur les mots qui sont la marque d’une « voix littéraire extrêmement forte ».

Pour Martine Delvaux, il ne fait pas de doute que Putain reste le livre phare de l’œuvre de Nelly Arcan, son roman le plus fort. Selon elle, les gens ont acheté le livre parce qu’ils s’attendaient à un récit sulfureux. Or, ce n’en est pas un.

Le paradoxe de Nelly Arcan est qu'elle a laissé une œuvre féministe, même si elle-même n’incarnait pas le féminisme : elle « portait sur elle les traces de ce qu’elle dénonçait », cette « burqa de chair ».

De son vivant, avec ses maladresses et son corps refait, Nelly Arcan était « une écrivaine gênante », qu’on a beaucoup démonisée. La maternité de ses textes, qui ne fait plus de doute aujourd’hui, a même été remise en question.

À sa mort, au contraire, elle a été encensée, enrobée d’un voile de perfection jusqu’à en faire une idole. Or, elle était avant tout une femme complexe, incarnant parfaitement, avec sa plume, « la place impossible qu’on veut faire occuper aux femmes dans la société », selon Martine Delvaux. Sois belle, mais pas trop.

Essayiste et romancière, Martine Delvaux est née en 1968 à Québec. Elle enseigne la littérature à l'Université du Québec à Montréal, commente régulièrement l'actualité d'un point de vue féministe et collabore à l'émission Plus on est de fous, plus on lit! En 2015, elle a signé La robe de Nelly Arcan, un des textes du collectif consacré à Nelly Arcan, Je veux une maison faite de sorties de secours (VLB éditeur), dirigé par Claudia Larochelle. Son roman autobiographique Blanc dehors (Héliotrope, 2015) lui a valu le statut de finaliste du Prix littéraire du gouverneur général en 2016. Martine Delvaux fait partie du jury du Prix du récit Radio-Canada 2017. Découvrez aussi Tap, tap, tap, sa nouvelle inédite signée en exclusivité pour Radio-Canada.