Le site web de la Ville de Winnipeg, principal objectif de Nicole Young en 2017

Comment se sont passés vos premiers mois de travail depuis votre prise de fonction?

Ça se passe très bien, les gens m’ont accueilli à bras ouverts et il y a une volonté dans les services de vouloir améliorer la livraison des services en français. J’ai trouvé ça extrêmement positif.

Quels sont les principaux défis que vous avez pu définir jusqu’à présent?

Je pense que comme n’importe quel niveau de gouvernement, il y a tout un processus d’analyse à faire sur ce qu’on a actuellement avant d’aller voir ce dont on a besoin. Il faut établir nos capacités pour bâtir ensuite en s’appuyant sur celles-ci.

Un des défis qu’on rencontre, c’est de pouvoir recruter et maintenir du personnel bilingue. À la Ville, on veut appuyer les gestionnaires et les ressources humaines pour pouvoir recruter des gens bilingues, et les garder dans l’organisme. Je pense que dans le passé, on ne savait pas comment s’y prendre et on a compliqué le processus pour s’assurer qu’on avait des candidats exceptionnels. On a peut-être fait peur à des gens qui ne se trouvaient peut-être pas prêts ou pas assez bons pour passer le processus.

Vous intervenez maintenant au début des projets, et non plus à la fin pour seulement traduire. Comment se passe la collaboration avec les services?

Jusqu’à présent, les services avec lesquels on a travaillé sont soulagés. On essaie de leur montrer à quel point ça peut être simple et que si c’était problématique pour eux autres auparavant, c’était probablement parce qu’ils essayaient de faire la traduction à la dernière minute, et là on manque nos dates d’échéances afin que le produit final sorte dans les deux langues en même temps. Je pense que le fait qu’on commence depuis le début, ça les rassure. On ne vient pas compliquer leurs tâches, on vient les appuyer.

Quels sont vos objectifs pour 2017?

Je me suis donné une couple d’objectifs. Le premier, c’est de continuer à développer mes relations de travail, savoir ce qui existe présentement. On ne peut pas offrir plus de services et appuyer plus de choses si on ne sait pas ce qu’on a à l’interne. J’aimerais développer un squelette de plan de français sur trois ans pour savoir où les choses fonctionnent, et où il y a un manque auquel on pourrait répondre.

Tout cela prend du temps, et du monde. Mon deuxième objectif, c’est d’appuyer les ressources humaines. Je voudrais faire une tournée des espaces municipaux pour voir où il y aurait des besoins. Ensuite, discuter avec les gestionnaires et les ressources humaines pour trouver des façons de les outiller, et bâtir une culture accueillante pour nos collègues bilingues.



Mon troisième objectif, c’est d’identifier des priorités pour le site web. On a un portail d’un site présentement, mais on travaille pour avoir quelque chose plus comparable [au site anglais] et qui va m’aider à prioriser quels services ont des besoins. C’est difficile pour le moment parce que la façon dont on a les services en français sur le site web ne me dit pas où exactement les gens cherchent l’information. Si on a quelque chose plus comparable au site anglais, ça va nous aider à mieux prioriser.



Quand on aura du personnel bilingue, j’espère aussi que le public sera en mesure d’avoir un service dans la langue de son choix, que ce soit par téléphone ou en personne, et qu’on soit en mesure de livrer ce service dans la langue de choix du client.