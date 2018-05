Selon John Paul Cragg, il n’est pas anormal d’observer un changement du côté des conditions météorologiques en janvier. « Au milieu du mois, le modèle météorologique a complètement changé et maintenant, on observe l’arrivée d’un courant d’air du Pacifique qui se déplace au-dessus des Rocheuses », explique-t-il.

La journée de lundi a été marquée par des records de chaleur battus dans les régions plus au nord de la province, selon les données préliminaires d’Environnement Canada. À La Ronge, la température maximale de la journée a été de 3 degrés. La dernière fois qu’il a fait si chaud un 16 janvier, c’était en 2007 avec 1 degré. La région de Waskesiu Lake a aussi égalisé un record. Environnement Canada a enregistré une température maximale de 2 degrés lundi. L'ancien record était de 1,9 degré le 16 janvier 2007.

Cette semaine, Environnement Canada annonce des températures maximales le jour qui seront très près de la barre du 0 degré, indique John Paul Cragg. D’après lui, les températures maximales devraient rester ainsi cette semaine et au début de la semaine prochaine également.

Le météorologue estime que d’autres records de températures sont à prévoir. Les prévisions météorologiques devraient aussi être plus élevées que la normale saisonnière, autant de jour que de nuit. La normale saisonnière à Gravelbourg est de -8 le jour et de -19 la nuit. Toutefois, les prévisions indiquent qu’il pourrait faire 4 degrés mardi après-midi et -2 degrés durant la nuit.

John Paul Cragg rappelle que ces conditions météorologiques agréables posent malgré tout quelques soucis. « Bien entendu, lorsque vous avez du gel, et ensuite une décongélation, vous devez être prudents sur la route et les trottoirs, c’est possiblement glissant », souligne-t-il.