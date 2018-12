Journée à oublier pour Kaillie Humphries

La double championne olympique et sa freineuse recrue Cynthia Appiah ont bouclé les deux parcours en 1 min 55 s 35/100, à 92 centièmes des gagnantes, les Américaines Elana Meyers Taylor et Kehri Jones (1:54,43).

La semaine dernière, Humphries avait triomphé à la Coupe du monde d’Altenberg, mais avec Melissa Lotholz comme partenaire.

« Je ne suis pas très contente de la journée, a dit l’Albertaine. Nous avons bien poussé, nos descentes étaient constantes. J’étais contente de mon pilotage en général, mais le bobsleigh n’était pas dans le coup. C’est un peu frustrant. »

« Il n’y a pas de raison pour expliquer pourquoi je n’obtiens pas de bons résultats ici ou à Igls (en Autriche), où il est facile de rallier l’arrivée, mais difficile de descendre rapidement », a-t-elle déclaré.

Les Allemandes Marianna Jamanka et Annika Drazek ont pris le 2e rang, avec un retard de seulement sept centièmes de seconde. Un autre équipage américain, celui de Jamie Greubel Poser et d'Aja Evans (1:54,67), a complété le podium.

« Les bons pilotes s’adaptent à n’importe quelle piste, a poursuivi Humphries. Alors, il me reste encore des choses à apprendre. Je pilote beaucoup de façon instinctive et, généralement, j’obtiens de bons résultats sur les pistes exigeantes qui requièrent 100 % de ma concentration sur tout le parcours. »

Le Canada comptait sur deux autres équipages à Winterberg, tous deux formés d’une pilote albertaine et d’une freineuse québécoise. Alysia Rissling et Geneviève Thibault (1:56,01) ont conclu au 11e rang, tandis que Christine de Bruin et Catherine Medeiros (1:58,03) ont terminé 18es.