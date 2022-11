Le Manitoba va réviser les régions désignées bilingues

C’est la Société franco-manitobaine (SFM) qui a formulé la demande de révision, peu après l’adoption de la loi 5 sur l'appui à l'épanouissement de la francophonie manitobaine, en juin 2016. « On a présenté au gouvernement un document qui demandait d’aller un petit peu plus loin que la loi, explique la présidente de la SFM, Jacqueline Blay. On voulait que le gouvernement se penche sur la nature même de la politique sur les services en français [...] parce qu’elle n’a pas été changée avec le passage de la loi. »

« La loi 5 a été le début, et non pas la fin, de quelque chose. » — Une citation de Jacqueline Blay, présidente de la SFM

La présidente de la SFM rappelle que la politique actuelle, bien que révisée en 1998 par le juge Richard Chartier, date de 1982.

La demande de révision a été « très bien reçue » par le gouvernement et a même été l’objet « de la première conversation au Conseil consultatif des affaires francophones », selon Jacqueline Blay.

« La révision de la politique se fera par étape », indique, pour sa part, la directrice générale du Secrétariat aux affaires francophones, Teresa Collins. « On a commencé par faire certaines modifications dans le langage de la politique pour l’aligner avec la loi », poursuit-elle.

« On a, par exemple, intégré la nouvelle définition de la francophonie. » — Une citation de Teresa Collins, directrice générale du Secrétariat aux affaires francophones

Les régions désignées bilingues, un gros chantier

Reste que le travail le plus important de cette révision d’ensemble concerne les zones désignées bilingues au Manitoba. La province en compte huit à l'heure actuelle, dont sept en campagne, et une à Winnipeg. « La carte des régions désignées date de 1982, et se base sur un recensement de 1976 », rappelle Jacqueline Blay.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Le Manitoba compte huit zones désignées bilingues. Photo : Radio-Canada

Plus de quarante ans se sont écoulés, donc, depuis la mise en place de ces zones qui devaient protéger les francophones, et de nombreux changements ont eu lieu. « Les municipalités ont été amalgamées en région rurale, et les états généraux nous ont démontré qu’il y a des francophones répartis un peu partout en ville et non plus seulement dans le district Riel », souligne la présidente de la SFM.

« Il y a une école française à Thompson, une à Shilo... Ces régions-là ne correspondent plus du tout à ce qu’on a sur la carte dans certains cas. » — Une citation de Jacqueline Blay, présidente de la SFM

La SFM compte aussi sur les résultats du recensement effectué l’an dernier, auquel 98 % de la population canadienne a répondu, pour avoir une vision affinée sur la répartition géographique des francophones au Manitoba.

« Les francophones habitent maintenant de partout dans la province, renchérit Teresa Collins. La façon dont le gouvernement interagit avec le public est en train de changer : il y a plus de services en ligne, etc. Ça aussi devrait être pris en considération », pense-t-elle.

Elle ajoute qu’un premier brouillon du plan de révision des régions désignées existe, mais le travail devrait prendre encore beaucoup de temps : un rapport du même genre que celui produit par le juge Richard Chartier en 1998  (Nouvelle fenêtre) est à prévoir. Elle estime que le processus « du début à la fin » pourrait prendre de 18 mois à 2 ans.

Du côté de la SFM, on dit « espérer que les choses avancent aussi rapidement que possible ».

Le cas de la Ville de Winnipeg

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Jason Schreyer, conseiller municipal d'Elmwood-East Kildonan à Winnipeg. Photo : Radio-Canada

À Winnipeg, les francophones, autrefois concentrés dans le district Riel, s’éparpillent dans presque tous les quartiers. « Pour moi, c’est très évident qu’il y a de plus en plus de francophones dans d’autres quartiers de la ville, dont les miens », affirme le conseiller municipal d’Elmwood-East Kildonan, Jason Schreyer.

« Je pense que c’est une bonne chose que le gouvernement provincial fasse une réévaluation [des régions désignées bilingues]. Je crois que la Ville de Winnipeg pourrait utiliser les recherches du gouvernement pour s’adapter aux changements actuels », poursuit-il, insistant cependant sur le fait qu’il ne connaît pas l’intention exacte de la Ville sur cette question.

Winnipeg pourrait-elle alors devenir bilingue? La réalité pourrait être plus complexe. Près de deux décennies après son rapport, le juge en chef du Manitoba, Richard Chartier, prône la prudence : « Attention, les zones désignées bilingues ne doivent pas seulement se baser sur des chiffres de population. Il faut aussi mesurer la vitalité [de la langue] », avertit-il.

« C’est important de créer des zones de services linguistiques où ça va être normal de parler le français. » — Une citation de Richard Chartier, juge en chef du Manitoba, auteur du rapport Chartier en 1998

Le concept de zones désignées bilingues implique que tous les employés gouvernementaux qui s’y trouvent soient bilingues. « Si on désigne toute la ville de Winnipeg, ou une grande partie, on va recréer les tensions linguistiques parce qu’il y aura plusieurs personnes qui ne seront pas bilingues et qui devront soit perdre leur emploi ou déménager de ces territoires », met-il en garde.