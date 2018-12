Humphries triomphe à Altenberg

La Canadienne Kaillie Humphries et sa partenaire Melissa Lotholz sont montées sur la plus haute marche du podium, vendredi, à la Coupe du monde de bobsleigh d'Altenberg en Allemagne.

En tête après la première manche, les vice-championnes du monde ont poursuivi leur domination pour conclure l’épreuve avec un chrono cumulatif de 1 min 54 s 15/100.

Humphries et Lotholz ont précédé les Américaines Elana Meyers Taylor et Kehri Jones, 4es au terme de la manche initiale, par 70 centièmes de seconde.

« Je n'ai très bien piloté. J'ai fait quelques petites erreurs ici et là. Mais finalement, je suis contente de l'issue de la journée, a dit Humphries. Melissa a multiplié les efforts aujourd'hui et c'était formidable. Nous avons eu quelques problèmes avec notre premier départ, mais nous les avons réglés et avons amélioré notre chrono lors du second. »

D'ailleurs, les deux Canadiennes ont été les seules à abaisser leur chrono en poussée lors de la seconde manche, de 5,79 à 5,74 s.

Il s'agit du cinquième podium de Humphries et de sa troisième victoire sur la piste d'Altenberg, reconnue comme l'une des plus difficiles de la Coupe du monde.

Les Autrichiennes Christina Hengster et Sanne Dominique Dekker (1:54,93) ont complété le podium.

Victorieuse également en ouverture de la saison à Whistler (mais avec Cynthia Appiah comme freineuse), Humphries domine le classement de la Coupe du monde après trois étapes avec un total de 650 points, 41 de plus que l’Américaine Jamie Greubel Poser, 5e vendredi.