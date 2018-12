Une première pour Lölling en skeleton, Channell 11e

Vice-championne du monde en 2015 et de la Coupe du monde la saison suivante, Lölling avait atteint 6 fois le podium à ses 10 derniers départs en Coupe du monde.

Avec un chrono cumulatif de 1 min 57 s 17/100, l’athlète de 21 ans a devancé sa compatriote Tina Hermann par 0,44 s et l’Autrichienne Janine Flock par 0,54 s.

Avec désormais 619 points, Lölling, médaillée d’or aux premiers Jeux olympiques de la jeunesse en 2012, s’est emparée de la tête du classement général.

Les Canadiennes ont connu une journée décevante. La Britanno-Colombienne Jane Channell (1:59,88) a offert la meilleure prestation avec une 11e place, à 2,71 s de la gagnante. Elisabeth Vathje (2:00,12), de Calgary, a suivi au 14e échelon. Quant à la native de Bulgarie Mirela Rahneva (2:00,86), elle s’est contentée de la 18e place.

« La course représentait tout un défi aujourd'hui, a indiqué Channell qui a obtenu son meilleur résultat de la saison.

« La glace était beaucoup plus dure que lors de l'entraînement. Donc, c'était beaucoup plus rapide et la pression dans les virages était différente. Ici, les virages-clés sont exigeants et il est difficile d'y afficher une constance. Avec le changement de température, c'était encore plus délicat », a poursuivi l'athlète de 28 ans.