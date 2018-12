Un cas de violence conjugale dénoncé après un message sur Facebook

Un texte de Yannick Bergeron

Mise à jour

Le 23 février 2017, Robby Hayes a plaidé coupable à une accusation de voies de fait et une autre de voies de fait causant des lésions à l'endroit de son ex-conjointe. Il a été condamné cette même journée à une peine de 111 jours de prison. Il lui restait 30 jours à purger en raison de la détention préventive. Hayes devait aussi respecter une probation, ce qu'il n'a pas fait. En mars 2017, il a en effet contrevenu à une ordonnance de probation. Il s'en est à nouveau pris physiquement à son ex-conjointe le 8 juin 2017. Cette fois, il a été déclaré coupable de voies de fait et de voies de fait armées. Pour cette récidive et ne pas avoir respecter ses conditions de probation, il a été condamné à une peine globale de 11 mois et demi de prison, le 12 septembre 2017.