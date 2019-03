Les plus grands succès de George Michael

George Michael a d'abord connu la gloire avec le duo Wham! au début des années 1980. Après la séparation du groupe, il a poursuivi sa carrière en solo, et plusieurs de ses chansons ont trôné en tête des palmarès à la fin des années 1980 et au début des années 1990. Ses duos avec entre autres Elton John, Aretha Franklin et Whitney Houston ont été marquants, tout comme la reprise qu'il a faite de Somebody to Love en hommage à Freddie Mercury au stade Wembley en 1992. Voici 15 des plus grands succès de l'artiste, qui a vendu plus de 120 millions d'albums.

Les nombreux succès de George Michael

Young Guns (Go For It) est la deuxième chanson de Wham!, sortie en 1982. Elle a atteint le troisième rang des palmarès britanniques.

Source : YouTube/WhamVEVO

Wake Me Up Before You Go-Go (1984) fait partie du deuxième album, intitulé Make It Big, du duo Wham! créé en 1981. C'est l'un des premiers grands succès du groupe. La chanson a été numéro un en Grande-Bretagne et aux États-Unis.

Source : YouTube/WhamVEVO

La chanson Careless Whisper (1984) a été coécrite avec le deuxième membre du duo, Andrew Ridgeley. Elle fait partie de l'album Make It Big et est le deuxième plus grand succès de George Michael selon Billboard.

Source : YouTube/georgemichaelVEVO

La chanson Last Christmas, sortie en 1984, est aujourd'hui devenue un symbole pour les admirateurs du chanteur, mort le jour de Noël.

Source : YouTube/WhamVEVO

Everything She Wants fait aussi partie du deuxième album de Wham! Make It Big, sorti en 1984, une année faste pour le duo.

Source : YouTube/SonyMusicUK

En 1984, George Michael a participé à l'oeuvre collective écrite par Bob Geldof Do They Know It's Christmas. L'objectif était de recueillir des fonds pour lutter contre la famine qui sévissait en Éthiopie.

Source : YouTube/NewWaveMetalRockGoth Synthpop80's Erika

En 1985, il a participé au concert Live Aid et interprété Don't Let the Sun Go Down on Me avec Elton John. En 1991, pendant sa tournée Cover to Cover, il en a enregistré une autre version en duo avec lui. Celle-ci a connu un succès immédiat. Tous les profits liés à la vente de cette chanson ont été remis à des organismes de bienfaisance.

Source : YouTube/Live Aid 1985

Faith est le plus grand succès de George Michael. La chanson a figuré en tête des palmarès durant quatre semaines en 1987.

Source : YouTube/georgemichaelVEVO

I Want Your Sex (1987) fait partie de son premier album solo et a marqué l'imaginaire. La chanson avait été bannie des ondes par la British Broadcasting Corporation (BBC).

Source : YouTube/georgemichaelVEVO

One More Try (1987) est son troisième numéro un consécutif aux États-Unis.

Source : YouTube/georgemichaelVEVO

I Knew You Were Waiting (For Me) a été enregistrée avec Aretha Franklin (1987).

Source : YouTube/georgemichaelVEVO

Monkey (1988) est issue de son premier album solo, Faith.

Source : YouTube/georgemichaelVEVO

Freedom est un autre succès que George Michael a connu au début des années 1990.



Dans le vidéoclip, on peut notamment y voir les mannequins Naomi Campbell, Cindy Crawford, Linda Evangelista, Tatjana Patitz et Christy Turlington.

Source : YouTube/georgemichaelVEVO

Le minialbum Five Live a été lancé en 1993. Il contient un montage musical de Killer/Papa Was a Rolling Stone enregistré durant la tournée Cover to Cover.

Source : YouTube/georgemichaelVEVO

En 2004, la chanson Amazing de l'album Patience marque le retour de George Michael, mais n'atteint pas le succès de ses autres pièces.

Source : YouTube/georgemichaelVEVO