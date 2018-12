Les Championnats du monde de bobsleigh auront lieu en Allemagne

Königssee remplace donc Sotchi.

La décision de retirer les Championnats du monde à la Russie avait été annoncée le 13 décembre, quatre jours après la publication finale du rapport McLaren sur le dopage institutionnalisé en Russie.

Les dates initialement prévues du 13 au 26 février sont maintenues.

« Après consultation des autres pistes de glace en Allemagne, nous avons décidé de choisir Königssee », a indiqué Thomas Schwab, secrétaire général de la Fédération allemande de bob et de skeleton.

« Nous disposons d'une équipe d'organisation expérimentée et professionnelle. Je me réjouis d'accueillir les Championnats du monde 2017 et je sais qu'avec nous ils sont entre bonnes mains. »

Le rapport du juriste canadien Richard McLaren évoquait « de fortes preuves d'un dopage institutionnalisé entre 2011 et 2015 » concernant plus de 1000 athlètes et plus de 30 sports en Russie.

Il avait suscité une vive émotion parmi les athlètes de bobsleigh et de skeleton. Des athlètes américains et britanniques avaient annoncé leur intention de boycotter les mondiaux, qui devaient avoir lieu sur la piste olympique de centre de glisse Sanki, près de Sotchi.

« Le comité exécutif de l'IBSF a eu le sentiment que durant cette période difficile, il est prudent de ne pas organiser un tel événement en Russie », avait dit l'instance dans un communiqué.

« La Fédération russe de bobsleigh a fait de grands efforts pour préparer ces championnats, avait ajouté alors l'IBSF, mais il serait quasi impossible d'apprécier les efforts du comité organisateur dans le climat actuel. »