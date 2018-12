Les bobeurs canadiens décrochent trois médailles à Lake Placid

Les Canadiens Justin Kripps et Jesse Lumsden ont gagné l'argent, tandis que leurs compatriotes Christopher Spring et Lascelles Brown ont pris le bronze à la Coupe du monde de bobsleigh de Lake Placid, aux États-Unis, vendredi.

Les deux équipages canadiens ont respectivement cédé 27 et 28 centièmes de seconde à l'équipage américain composé de Steven Holcomb et Samuel McGuffie.

Après deux étapes, Kripps prend ainsi le 1er rang du classement général avec 402 points, 10 de mieux que le Sud-Coréen Won, 4e aujourd'hui.

Le troisième duo canadien, Derek Plug et Nick Poloniato, a conclu au 13e rang.

Humphries et Appiah 3es

Chez les femmes, Kaillie Humphries, double championne olympique en titre, et sa compatriote Cynthia Appiah ont décroché le bronze.

Les Canadiennes ont terminé leurs deux manches avec un chrono cumulatif de 1 min 53 s 5/100, à 1,03 seconde de Jamie Greubel Poser et Aja Evans (1:52,02), qui ont mené un doublé américain devant Elana Meyers Taylor et Lolo Jones (1:52,16).

Poser Greubel et Evans sont maintenant ex aequo avec Humphries et Appiah au 1er rang du cumulatif. Les deux duos ont 425 points.

Deux autres Canadiennes, Alysia Rissling et Genevieve Thibault (1:53,73), ont terminé 5es.

Le dernier tandem national, formé de Christine Bruin et Catherine Medeiros (1:54,41), a fini 8es.