Clément Barriault a perdu son fils, Steeve Barriault, en mars 2015. L’homme âgé de 39 ans était opérateur de pelle mécanique. Il est mort lorsque son engin est tombé dans une fosse d'eau.

Clément Barriault estime que la commission d’enquête ne lui ramènera pas son fils et n’empêchera pas d’autres décès sur le chantier.