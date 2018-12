Les États-Unis ne veulent pas d’un boycottage contre la Russie

Le Comité olympique américain (USOC) a salué mardi la décision de retirer à la Russie l'organisation des prochains mondiaux de bobsleigh et de skeleton en raison du scandale de dopage qui la frappe , mais s'oppose à l'idée d'un boycottage du pays.

« Nous soutenons complètement la décision prise par la Fédération internationale de bobsleigh et skeleton (IBSF) aujourd'hui. Ça semble être la bonne chose à faire compte tenu du fort ressentiment des athlètes à l'idée d'aller en Russie », a déclaré le directeur général de l'USOC Scott Blackmun lors d'une conférence de presse.

Il a cependant réaffirmé la position américaine, opposée au boycottage « sport par sport ».

« Il n'est pas de notre ressort, en tant que comité olympique national, de prendre des décisions concernant les compétitions internationales », a-t-il affirmé.

L'IBSF a annoncé mardi avoir décidé de retirer à Sotchi l'organisation en février des mondiaux 2017 de bobsleigh et de skeleton en raison du scandale de dopage d'État en Russie, quatre jours après la parution du rapport McLaren.

Le document évoque « de fortes preuves d'un dopage institutionnalisé entre 2011 et 2015 » concernant plus de 1000 sportifs dans plus de 30 sports.

« Il ne s'agit pas d'un problème touchant un pays seul. C'est un problème mondial et il va falloir que tous, à l'échelle mondiale, s'impliquent dans le combat pour assurer aux athlètes propres des compétitions propres », a-t-il ajouté.