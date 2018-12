La Russie perd les Championnats du monde de bobsleigh

Quatre jours après la publication du rapport McLaren, devant la controverse qui grandissait, la Fédération internationale de bobsleigh (IBSF) a décidé de retirer l'événement à la Russie et de trouver une autre piste.

Les Championnats du monde devaient avoir lieu à Sotchi du 17 au 26 février 2017. Mais en raison des révélations de dopage systématisé en Russie, les menaces de boycottage prenaient de l'ampleur.

La Lettonie ne comptait pas y aller, et plusieurs médaillés olympiques américains et britanniques menaçaient de laisser tomber le rendez-vous.

L'IBSF explique sur son site web que deux raisons ont motivé cette décision :

la fédération veut que le sport soit à l'honneur et pas les discussions ni les accusations, qu'elles soient justifiées ou non; la fédération a réalisé que le comité d'organisation au Centre de glisse Sanki n'aurait pas pu être récompensé de ses efforts pour la présentation de l'événement et l'entretien de la piste.

L'IBSF se donne quelques jours pour annoncer la piste qui accueillera le grand rendez-vous.

Elle rappelle à tous d'agir avec respect, ce qui inclut la présomption d'innocence pour tous les athlètes quel que soit leur pays d'origine, jusqu'à preuve de leur culpabilité.

« La majorité de nos athlètes ont des motifs d'inquiétude, et ils attendent la publication du rapport McLaren et espèrent que leurs inquiétudes seront atténuées pour pouvoir se consacrer pleinement à la préparation de l'événement », avait indiqué le directeur général de la Fédération américaine de bobsleigh et de skeleton (USABS), Darrin Steele, à l'AFP.

« Nous ne soutenons pas en règle générale l'idée de boycottage, mais nous respectons les opinions de nos athlètes et nous les écoutons », avait-il ajouté en référence à un article du New York Times dans lequel des pilotes américains se disaient prêts à boycotter les Championnats du monde s'ils étaient maintenus en Russie.

Le Comité olympique britannique soutiendrait un boycottage de la Russie. Et la Fédération lettone de skeleton avait annoncé dimanche sa décision de ne pas y participer.