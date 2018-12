Humphries remporte l'or à Whistler

Humphries, de Calgary, et sa freineuse, Cynthia Appiah, de Toronto, ont franchi la ligne d'arrivée en un temps de 1 minute 46,43 secondes sur la piste du Whistler Sliding Center, où Humphries avait mis la main sur une première médaille d'or olympique, il y a six ans.

C'est la première fois que Humphries et Appiah prenaient part à une course en tant que duo.

« Je suis très heureuse de la façon dont nous avons performé, a affirmé Humphries. En ce qui concerne le pilotage, je crois avoir eu deux bonnes courses, et nous avons effectué de bonnes poussées au départ. C'est bien de commencer la saison avec une victoire. »

Les deux femmes ont d'ailleurs battu le record de piste pour le meilleur départ grâce à une poussée de 5,09 s. L'ancienne marque avait été établie aux Jeux olympiques de Vancouver, en 2010.

Mon objectif, avant le début de la course, était de battre ce record, mais tout peut arriver sur la piste. Cynthia Appiah, freineuse de Kaillie Humphries

« Nous avons réalisé le temps que je voulais qu'on réalise et nous avons pu décrocher l'or. La saison s'amorce du bon pied », a déclaré Appiah.

« J’adore cet endroit. C’est ma piste préférée du circuit, a dit Humphries. Elle est très exigeante, elle est très technique et ça convient parfaitement à mon style. »

Humphries avait remporté une deuxième médaille d'or aux Jeux olympiques de Sotchi, en 2014, pour devenir la première bobeuse à défendre avec succès son titre olympique.

Les Autrichiennes Christina Hengster et Sanne Monique Dekker ont pris le deuxième rang grâce à un temps de 1 min 46,77 s tandis que les Américaines Jamie Poser Greubel et Lauren Gibbs ont terminé au troisième échelon en vertu d'un temps de 1 min 46,86 s

Les Albertaines Alysia Rissling et Melissa Lotholz ont terminé à une place du podium avec un chrono de 1 min 47,12 s.

« C’est ma première Coupe du monde et de finir en 4e place, c’est super excitant, a dit Rissling, originaire d’Edmonton. Avoir Mel derrière moi qui me pousse, ça enlève une variable à l’équation. Vu que j’ai sa puissance, je sais que je n’ai qu’à me concentrer sur le pilotage. »

Rissling et Lotholz ont toutes les deux étudié à l’Université d’Alberta. Rissling a joué au basketball, et Lotholz était une vedette en athlétisme.

« Nous n’avons aucun problème de chimie. Après tout, on est toutes les deux des Pandas (le surnom des équipes sportives de l’université)! » a dit Lotholz.