Kripps et Lumsden 4es en bob à deux à Whistler

Kripps et Lumsden étaient au 3e rang après la première manche et espéraient un podium devant leurs partisans.

Ils ont peiné dans la deuxième manche et se sont classés en 4e place avec un temps cumulé de 1 min 44 s 73/100.

« Nous avons dévalé cette piste d'un kilomètre et demi de la façon que nous le souhaitions et on pensait obtenir un meilleur résultat, a expliqué Kripps. Mais on a dû se contenter du 4e rang et c'est comme ça parfois la course. On croit avoir bien performé, mais on rate le podium. On retourne à l'atelier et on essaie de trouver des dixièmes de seconde. »

C'était la première fois que Kripps et Lumsden étaient réunis en Coupe du monde. Lumsden revient à la compétition cette saison après deux ans d'absence pour se consacrer à son travail dans le monde des affaires.

« Je suis très heureux d'être de retour, mais en même temps très déçu de ma performance, a raconté Lumsden. Je dois m'améliorer pour offrir à Justin une meilleure poussée. Je me sens un peu rouillé à cause de cette absence. Mais je serai meilleur demain (samedi). »

Les Allemands Francesco Friedrich et Thorsten Margis ont décroché leur première victoire en bob à deux avec un chrono de 1:44,21.

La médaille d'argent est allée aux Suisses Rico Peter et Thomas Amrhein (1:44,67), alors que Won Yun-jong et Seo Young-woo (1:44,69), de la Corée du Sud, ont terminé 3es.

Les champions de l'an dernier, les Canadiens Chris Spring et Lascelles Brown (1:45,07), ont conclu au 10e rang.

Nick Poloniato et Derek Plug (1:45,39), deux recrues canadiennes, ont terminé 14es.