Elizabeth Vathje remporte la première Coupe du monde

Il s'agit de la deuxième victoire en Coupe du monde pour la skeletoneuse de 22 ans.

Vathje avait gagné l'épreuve de sa ville natale, Calgary, le 19 décembre 2014.

« Je n'avais jamais été à l'aise sur cette piste, a-t-elle dit après sa performance, et comme les Championnats du monde auront lieu ici en 2019, en mars dernier, j'ai décidé de venir m'y entraîner tout le temps qu'il faudrait pour que je m'acclimate à ce parcours. J'étais complètement libérée aujourd'hui. C'est une sensation extraordinaire. »

Son temps cumulatif de 1 min 49 s 25/100 lui a permis de devancer les Allemandes Jacqueline Loelling et Tina Hermann de 84 et 86 centièmes, respectivement.

La championne olympique l'Américaine Lizzy Yarnold, qui participe à sa première compétition depuis qu'elle a remporté les Championnats du monde de skeleton à la fin de la saison 2014-15, a pris le quatrième rang en 1:50,12.

L'Ontarienne Mirela Rahneva a conclu en 5e place, à 1,33 de sa compatriote.

La troisième Canadienne du plateau Jane Channell, de la région de Vancouver, a terminé 16e, à 2,21 du temps de référence.

Kripps et Lumsden quatrièmes en bob à deux

Plus tard vendredi, Justin Kripps et Jesse Lumsden ont raté le podium de quatre centièmes de seconde à la première Coupe du monde de bobsleigh en duo.

Avec un chrono de 1:44,73, Kripps, de la Colombie-Britannique, et Lumsden, de l'Ontario, ont terminé au quatrième rang sur un pied d'égalité avec le tandem allemand de Johannes Lochner et Joshua Bluhm.

Un autre équipage allemand composé de Francesco Friederich et Margis Thorsten a récolté l'or (1:44,21), devant les Suisses Peter Rico et Amrhein Thomas (1:44,67) et les Sud-Coréens Yon Yungjong et Seo Youngwoo (1:44,69).

Deux autres paires canadiennes étaient inscrites. Chris Spring et Lascelles Brown ont terminé 10es (1:45,07), tandis que Nick Poloniato et Derek Plug ont conclu au 14e rang (1:45,39).







