Michelle est atteinte du syndrome de Williams, un trouble du développement congénital. Elle est très autonome : elle habite sa propre maison et elle travaille à temps partiel au Musée des enfants du Manitoba. Michelle aime faire du bénévolat et cuisiner pour sa famille et ses amis.

Les ingrédients pour le brownie Photo : Radio-Canada/Colombe Fortin

LES INGRÉDIENTS

1/4 tasse de farine

3 cuillères à soupe de chocolat au lait haché grossièrement

2 cuillères à soupe de cassonade

1 cuillère à soupe de cacao

1 cuillère à soupe de canneberges

1 cuillère à soupe d'amandes hachées

1 pincée de sel

2 cuillères à soupe de beurre fondu

1 cuillère à soupe de lait

1 jaune d'oeuf

Chocolat, farine et sel Photo : Radio-Canada/Colombe Fortin

Dans la recette originale, il y avait du chocolat noir et Michelle n'aime pas ça, alors, elle l'a remplacé par du chocolat au lait qu'elle hache en gros morceaux. Ensuite, elle mélange dans un bol la farine et le sel.

Cassonade et cacao Photo : Radio-Canada/Colombe Fortin

Elle ajoute la cassonade, le cacao et mélange tous les ingrédients secs.

Ajouter le chocolat, les amandes et les canneberges Photo : Radio-Canada/Colombe Fortin

Michelle ajoute le chocolat en morceaux, les amandes et les canneberges.

Ajouter le beurre fondu et le lait Photo : Radio-Canada/Colombe Fortin

Quand les ingrédients secs sont bien mélangés, elle ajoute le beurre fondu et le lait.

Vous pourriez faire ce mélange directement dans la tasse, mais c'est plus facile à mélanger dans un bol plus grand.

Mélanger tous les ingrédients Photo : Radio-Canada/Colombe Fortin

Il faut s'assurer de bien mélanger.

Verser mélange tasse et cuisson Photo : Radio-Canada/Colombe Fortin

Michelle verse le mélange dans sa tasse. Il faut prendre une tasse qui peut contenir au moins 375 ml.

Cuire le brownie pendant 40 à 60 secondes : le temps de cuisson peut varier d'un micro-ondes à un autre. Un cure-dents inséré dans le brownie devrait en ressortir avec quelques grains de gâteau. Le centre du brownie reste moelleux.

Il faut laisser reposer le brownie cinq minutes avant de le servir.

Michelle déguste le brownie avec de la crème glacée Photo : Radio-Canada/Colombe Fortin

Brownie dans une tasse... à donner en cadeau!

Michelle prépare aussi, dans de jolis petits pots, un mélange des ingrédients secs de ce brownie pour les donner en cadeau.

Michelle prépare les ingrédients secs des brownies dans un petit pot. Photo : Radio-Canada/Colombe Fortin

Comme c'est un dessert facile à préparer, Michelle a décidé d'en préparer pour ses parents. Dans de petits pots en verre, elle dépose les ingrédients secs.

Petits pots d'ingrédients secs pour recette de brownies Photo : Radio-Canada/Colombe Fortin

Elle termine avec le chocolat, les canneberges et les amandes.

Petits pots d'ingrédients secs pour brownies dans des tasses Photo : Radio-Canada/Colombe Fortin

C'est une petite gâterie à offrir à nos proches. Il ne reste qu'à incorporer le beurre, le lait et le jaune d'oeuf. La recette accompagne le cadeau. Bon appétit!