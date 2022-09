Le 1er album de CANO découvert par des élèves du secondaire 40 ans après sa sortie

Cet album célébré par la jeunesse franco-ontarienne en 1976 parle-t-il encore aux jeunes de 2016?

Nous nous sommes rendus dans un cours de musique de l'école secondaire Macdonald-Cartier pour recueillir les impressions d'élèves de la 11e et de la 12e année. Le choix de cette école de Sudbury n'est pas anodin. C'est dans cette ville du Nord de l'Ontario que le groupe s'est formé et a donné ses premiers spectacles.

Mais 40 ans après le lancement du premier album, Cano est-il encore connu dans la région?

Certains des élèves le connaissent, pour d'autres ce sera une découverte. Et quand on leur demande quel genre de musique ils écoutent, leurs réponses sont aussi nombreuses qu'il y a d'élèves, comme le montre la vidéo ci-dessous.

D'emblée, toute la classe de l'enseignant Guy Coutu semble apprécier l'écoute du vinyle. Ils ont un travail à faire et écoutent les chansons en prenant des notes et en se référant à la pochette.

Pour un musicien de la relève comme Mathieu ou son ami Loïc, Tous dans l'même bateau est un album familier. Tous deux l'ont entendu à la maison.

Pour eux, c'est un plaisir de redécouvrir ce disque, même s'ils avouent qu'il accumule la poussière chez eux depuis quelques années.

« On peut ressentir l'émotion et le message de Cano dans la musique franco-ontarienne d'aujourd'hui. On peut voir l'influence non seulement chez les gens de Sudbury, mais aussi de la région d'Ottawa et du sud de l'Ontario. »