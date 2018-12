Le bobsleigh en route pour Pyeongchang

À 14 mois de la cérémonie d'ouverture, les meilleurs pilotes de la planète n'ont plus de temps à perdre.

« Cet hiver, les tests de matériel pour les Jeux olympiques sont clairement notre priorité. Il faut trouver les bobs et les lames les plus rapides possible », a résumé l'Allemand Francesco Friedrich.

Le triple champion du monde de bob à deux, 2e de la Coupe du monde 2015-2016 de bobsleigh à quatre, va ainsi utiliser deux engins durant l'hiver, un de fabrication allemande, l'autre de conception autrichienne, avant de faire son choix pour Pyeongchang en fin de saison.

Même si elle va se livrer à de nombreux essais techniques, la puissante équipe d'Allemagne devrait, comme souvent, jouer les premiers rôles avec Friedrich, Johannes Lochner, 2e de la dernière saison de bob à deux, et Nico Walther.

Mais Maximilian Arndt, vainqueur de la dernière Coupe du monde de bobsleigh à quatre et double champion du monde de la catégorie-reine (2013, 2015), a surpris tout le monde en mettant un terme à sa carrière à seulement 28 ans pour se consacrer à sa famille.

Le danger pour les pilotes allemands viendra de la Corée du Sud, avec Won Jun-song, qui a offert l'hiver dernier à son pays des premiers succès historiques, de la Suisse ou encore des États-Unis, avec l'inusable Steven Holcomb.

En bobsleigh féminin, la Canadienne Kaillie Humphries est la pilote à battre. La double championne olympique en titre a remporté la Coupe du monde pour la troisième fois l'hiver dernier.

Le calendrier de la saison :.

Coupe du monde

1re étape à Whistler (Canada) les 2 et 3 décembre 2016

2e étape à Lake Placid (États-Unis) les 16 et 17 décembre 2016

3e étape à Altenberg (Allemagne) du 6 au 8 janvier 2017

4e étape à Winterberg* (Allemagne) du 13 au 15 janvier 2017

5e étape à Saint-Moritz (Suisse) du 20 au 22 janvier 2017

6e étape à Königssee (Allemagne) du 27 au 29 janvier 2017

7e étape à Igls (Autriche) du 3 au 5 février 2017

8e étape à Pyeongchang (Corée du Sud) du 17 au 19 mars 2017

Championnats du monde, du 17 au 26 février 2017 à Sotchi (Russie)

* L'étape de Coupe du monde de Winterberg fait également office de Championnats d'Europe