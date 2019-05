Lettre d'un ex-fonctionnaire du Nord à ses amis souverainistes

Lettre à mes amis souverainistes

Pendant une quarantaine d’années, j’ai partagé avec vous le rêve de faire du Québec un pays indépendant. Et pendant 28 ans, entre 1964 et 1992, ma vie professionnelle au sein du gouvernement du Québec m’a amené à côtoyer de très près des Autochtones.

D’abord quatorze ans dans des fonctions administratives au sein de la Direction générale du Nouveau-Québec du ministère des Richesses naturelles et quatorze autres années dans des fonctions de coordination d’activités gouvernementales au sein du Secrétariat des activités gouvernementales en milieu amérindien et inuit du ministère du Conseil exécutif.

Le 11 novembre 1975, les Cris et les Inuit ont signé la Convention de la Baie-James et du Nord québécois avec le gouvernement du Canada, le gouvernement du Québec, Hydro-Québec, la Société d’Énergie de la Baie-James et la Société de Développement de la Baie-James.

Essentiellement cette Convention établit les droits, certains exclusifs, et les pouvoirs que les Cris et les Inuit ont sur une superficie de un million de kilomètres carrés. Moyennant l’octroi de ces droits et pouvoirs et une compensation monétaire les Cris ont renoncé à leurs revendications passées, présentes ou futures, s’il en est, contre le Québec relativement aux redevances de droits miniers, de taxes ou d’avantages ou revenus équivalents ou similaires provenant ou résultant du développement et de l’exploitation du Territoire.

Outre les Cris et les Inuit, il y a au Québec huit autres nations autochtones : les Abénakis, les Algonquins, les Attikameks, les Hurons-Wendats, les Malécites, les Micmacs, les Mohawks et les Naskapis. Ces derniers ont signé la Convention du Nord-Est québécois le 18 janvier 1978.

La nouvelle Constitution de 1982 affirme les droits ancestraux ou issus de traités. Les provinces et les territoires ont donc l’obligation d’en tenir compte.

Déjà en 1979 le Conseil des Attikameks et des Montagnais (CAM) revendiquait des droits sur leur territoire ancestral d’une superficie de 550 000 kilomètres carrés au Québec. Ces négociations n’ont pas encore abouti à une entente entre les parties. Et les autres communautés autochtones qui habitent dans ce qui reste du territoire pourraient bien, à leur tour, décider de faire valoir des revendications officiellement.

Des droits juridiques enchâssés et reconnus pour les Autochtones

Tout cela pour m’amener à vous faire savoir et surtout comprendre que ces Premières Nations, comme on les appelle maintenant, ont des droits reconnus dans la Constitution, par la Cour Suprême du Canada et dans des Conventions signées avec le gouvernement du Québec. Il serait pour le moins naïf de penser qu’advenant un référendum gagnant avec 50% plus un, ou même avec un plus haut pourcentage, ces Premières Nations applaudiraient le résultat.

Il n’y a aucun risque à parier qu’elles revendiqueraient à leur tour de se séparer du Québec et qu’elles seraient entendues favorablement par le Canada et par la communauté internationale.

On se rappellera que récemment le chef des Premières nations du Québec, Ghislain Picard, a surpris les membres du Parti Québécois en leur disant qu’il était favorable à l’indépendance. On l’avait applaudi chaudement. Sauf qu’il a précisé par après qu’il s’agissait de l’indépendance des Innus et non celle dont le Parti Québécois faisait état.

Pour ce qui est des Cris et des Inuit, que je connais mieux, je peux vous affirmer sans hésitation qu’ils tiendraient alors leur propre référendum pour rester dans le Canada et qu’ils obtiendraient un Oui à 99,9%.

Alors je vous dis à vous souverainistes qu’il faudrait peut-être penser à discuter MAINTENANT de votre projet de souveraineté avec les Premières Nations plutôt que de les prendre pour acquises.

Pour ma part j’ai compris depuis un bon bout de temps que cette réalité ajoutée à celle de l’existence de nouveaux arrivants de plus en plus nombreux et réfractaires pour la plupart à votre projet met en péril sa réalisation. Je me suis donc résigné à redevenir un Canadien français qui vit au Québec.

Roger Beaudoin

Le 28 novembre 2016

Pour réagir à cette lettre, écrivez à espaces.autochtones@radio-canada.ca