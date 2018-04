Le maire John Tory a confirmé ses intentions à ce sujet jeudi lors d’un discours devant la chambre de commerce de la ville (Toronto Region Board of Trade).

Selon lui, la ville ne pourra pas agrandir son système de transport en commun et améliorer son système d'autoroutes sans une nouvelle source de revenus. John Tory croit qu'il serait juste pour tout le monde que les automobilistes paient 2 $ pour emprunter le Don Valley Parkway et le Gardiner.

La Ville de Toronto a besoin de 33 milliards de dollars au cours des 20 prochaines années pour réaliser plusieurs projets spécifiques, a affirmé John Tory. « Ces projets ne sont pas gratuits, mais auront un impact positif », a-t-il ajouté.

John Tory veut réduire l'impact financier sur les Torontois et répartir le fardeau aussi sur les épaules de ceux qui viennent à Toronto, mais qui n'y vivent pas et a donc plaidé pour l'instauration de péages.

La Ville empocherait entre 150 et 250 millions de dollars annuellement, si le droit de passage sur le DVP et le Gardiner était fixé à 2 $ par véhicule. Les fonds recueillis iraient au transport en commun, notamment à des projets comme SmartTrack et la nouvelle ligne de métro au centre-ville.