Ingrédients pour le lapin farci Photo : Radio-Canada/Colombe Fortin

Les ingrédients

1 lapin de 1,5 à 2 kilos (3 à 4 livres)

450 grammes (1 lb) de porc

3 carottes de couleurs

1 oignon

4 branches de céleri

1 oeuf

3 à 4 gousses d'ail

quelques branches de romarin

quelques branches de thym

quelques branches de persil frais

huile d'olive

sel, poivre

thym séché

2 bières

Préparation de la farce au porc Photo : Radio-Canada/Colombe Fortin

Dans un bol, mélanger l'ail et le romarin finement émincé. Ajouter le porc haché, l'oeuf et bien mélanger la farce. Ivan ajoute un peu de sel et de poivre à ce mélange.

La coupe des légumes Photo : Radio-Canada/Colombe Fortin

Couper en gros morceaux les oignons, les carottes et le céleri. Ces légumes serviront de lit sur lequel le lapin sera déposé pour la cuisson. Les légumes seront encore assez croquants après la cuisson pour être servi en accompagnement dans les assiettes.

Farcir le lapin Photo : Radio-Canada/Colombe Fortin

Déposer sur les légumes, le lapin lavé et paré. Ivan le farcit avec le mélange de porc. Un lapin de 1,5 à 2 kilogrammes peut régaler six personnes. En ajoutant une farce de porc, on peut nourrir un plus grand nombre de convives.

Assaisonner la viande Photo : Radio-Canada/Colombe Fortin

Quand le lapin est farci, Ivan ajoute des herbes fraîches. Aujourd'hui, il a du thym et du persil frais. Il utilise un peu d'huile d'olive pour badigeonner le lapin, ensuite il ajoute le sel et le poivre et un peu de thym séché.

Ajouter la bière Photo : Radio-Canada/Colombe Fortin

Comme liquide, Ivan utilise de la bière. Souvent il préfère prendre de la bière foncée, car il aime le goût relevé qu'elle apporte au bouillon. Normalement il en utilise deux, mais parfois seulement une et il rajoute de l'eau ou du bouillon. Comme il dit, souvent il cuisine avec ce qu'il a à la maison.

Lapin prêt pour la cuisson Photo : Radio-Canada/Colombe Fortin

Le lapin est prêt pour la cuisson.

Chauffer le four à 350 degrés Farenheit (175 degrés Celsius) et cuire deux heures à découvert.

Vous pouvez aussi le couvrir et à ce moment-là, la cuisson devra être de 1 heure 30.

Le lapin est cuit Photo : Radio-Canada/Colombe Fortin

Le lapin est parfaitement cuit, la farce est juteuse et les légumes cuits dans le bouillon sont exquis.

Citrouille bleue Photo : Radio-Canada/Colombe Fortin

Ivan cultive des citrouilles sur sa ferme. Cette année il a semé aussi des citrouilles bleues qu'il sert en accompagnement. Il nous a fait une purée avec la chair de la citrouille et de la cannelle.

La particularité de ces citrouilles bleues, c'est qu'elles ont beaucoup plus de chaires que des citrouilles orange.

Patates mauves et romarin Photo : Radio-Canada/Colombe Fortin

Ivan aime essayer de faire pousser différents légumes dans son potager. Cette année il a planté quatre variétés de pommes de terre, dont celle-ci : les pommes de terre mauves.

Pour accompagner le lapin, il en a fait une purée avec de l'huile d'olive. Le goût est délicieux et la couleur lilas est impressionnante.

Pommes de terre mauves et citrouille en purée Photo : Radio-Canada/Colombe Fortin

Montage de l'assiette. Comme Ivan aime cuisiner, il aime que ses plats soient bien présentés. Tout ce qu'il y a dans l'assiette provient de sa ferme et il en est bien fier.

Cuisse de lapin Photo : Radio-Canada/Colombe Fortin

La viande de ce lapin est tendre et juteuse. Elle se détache facilement et le choix des herbes et des épices est vraiment réussi.



Sur la ferme Ivan Bugera cultive plusieurs variétés de légumes. Cette année il a eu une belle récolte d'ail, de citrouilles et de pommes de terre. Il fait sécher des herbes comme la menthe et la citronnelle pour faire ses propres tisanes. Il utilise aussi une partie du fruit des roses qui est comestible pour les tisanes.



Élever ses animaux, cultiver ses légumes sur la ferme familiale est pour Ivan et sa famille un mode de vie.