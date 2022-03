Le gardien de parahockey Pierre Pichette est décédé

Il s'était adonné pour la première fois à ce sport en 1989. Le gardien de but a aidé l’équipe canadienne à remporter plusieurs médailles sur la scène internationale, y compris aux Jeux paralympiques de 1994 (bronze) et de 1998 (argent). Jusqu’à sa retraite, en 2002, il était considéré comme le meilleur gardien en parahockey au monde.

Au-delà des médailles, Pierre Pichette est aussi considéré comme un précurseur qui aura fait rayonner son sport et qui l’aura aussi amené à un autre niveau.

Mes coéquipiers et moi, on faisait les luges dans mon garage. Mon voisin, qui était électricien, nous commanditait. Moi, j’étais soudeur de métier, et on a fondé notre propre club sur la Rive-Sud , avait déclaré Pierre Pichette à notre chroniqueur Dominique Tremblay il y a quelques jours.

L’ex-gardien de but était fier de voir l’évolution du parahockey.

Je me sens super content de la notoriété de ce sport aujourd’hui, avait-il souligné. Quand on est partis pour Lillehammer, on ne parlait jamais des Paralympiques. Il y a comme une évolution. Nous, on a été les pionniers. Maintenant, on est assis devant notre télé à regarder les joueurs d’aujourd’hui.

Pierre Pichette a aussi remporté la médaille d’or avec l’équipe canadienne lors du Championnat du monde en 2000.