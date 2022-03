Mollie Jepsen portera le drapeau lors de la cérémonie de clôture

L'athlète de 22 ans a remporté deux médailles lors des compétitions. Elle a décroché l'or en descente, puis l'argent au slalom géant.

C’est l’honneur d’une vie de pouvoir être porte-drapeau pour la cérémonie de clôture de ces Jeux. Les quatre dernières années ont été très difficiles et avant le début des Jeux, je ne savais pas vraiment où je me situais et comment ça se passerait. J’ai réussi à monter sur le podium comme en 2018, mais pouvoir représenter tous les athlètes qui ont si bien fait ici et qui ont tout donné aux Jeux est un sentiment extraordinaire. C’est un honneur que je chérirai pour le reste de ma vie , a-t-elle confié.

La Britanno-Colombienne est née avec des doigts en moins dans la main gauche, et elle pratique son sport avec un seul bâton.

Mollie Jepsen en or en paraski alpin Photo : Reuters / GONZALO FUENTES

À Pékin, elle a compétitionné malgré une blessure au ligament antérieur croisé, qu'elle soignera après les Jeux d'hiver.

Son cycle paralympique a aussi été interrompu par un diagnostic de la maladie de Crohn. Elle a ainsi été tenue à l'écart des pistes pendant la saison 2018-2019.

La cérémonie de clôture sera diffusée en direct sur Radio-Canada dès 7 h 30 (HNE), dimanche matin.