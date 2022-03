Josh Dueck élu au conseil des athlètes du Comité international paralympique

Josh Dueck agit comme chef de mission de l’équipe paralympique du Canada aux Jeux de Pékin.

Josh Dueck Photo : The Canadian Press / Jonathan Hayward

Originaire de Kimberley, en Colombie-Britannique, l'homme de 41 ans compte trois médailles paralympiques. Il avait conclu 2e du slalom en position assise à Vancouver, en 2010, avant de décrocher l'argent en descente et l’or au super combiné aux Jeux de Sotchi, en 2014.

En plus de ses réalisations paralympiques, Dueck a récolté de nombreux podiums sur le circuit de la Coupe du monde et aux Championnats du monde, en plus de gagner des médailles d’or et de bronze aux X Games.

La Norvégienne Birgit Skarstein a également été élue au sein du conseil des athlètes du CIP. Un troisième membre devrait être nommé en avril. Une égalité de votes au 3e rang, entre l'Australien Mitchell Gourlay et l'Américain Rico Roman, a causé le report de l'annonce.

Au nom du conseil des athlètes, nous sommes ravis d'accueillir Birgit et Josh au sein du conseil. Nous espérons profiter de notre prochaine réunion du conseil des athlètes en avril pour décider du troisième membre élu des Jeux paralympiques d'hiver de Pékin , déclare Jitske Visser, présidente du conseil des athlètes du CIP, dans un communiqué.

Jitske Visser Photo : Getty Images / Wang He

« Il est important d'ajouter que ces deux dernières années ont été très difficiles pour la communauté des athlètes des sports d'hiver, avec un grand nombre d'événements reportés ou annulés, mais ils sont venus à Pékin et ont produit des niveaux étonnants de sport de haute performance. » — Une citation de Jitske Visser, présidente du conseil des athlètes du CIP

Nous avons également connu deux Jeux paralympiques en sept mois, ce qui est sans précédent. Maintenant, le travail difficile commence pour le conseil des athlètes, car nous devons nous concentrer pleinement sur ce que nous pouvons faire en tant que voix des athlètes paralympiques au sein du mouvement paralympique. J'ai bon espoir que nous pourrons faire beaucoup de progrès positifs , ajoute-t-elle.

Le conseil des athlètes est la voix de la communauté des athlètes paralympiques. Il est composé de neuf athlètes, soit trois provenant des Jeux d'hiver et six des Jeux d'été.