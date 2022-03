Vice-championne paralympique en titre, Mollie Jepsen renonce au slalom

Mollie Jepsen a décidé de ne pas prendre le départ du slalom, car elle ne se sentait pas à l'aise d'y participer, n'ayant fait aucun entraînement en slalom cette saison , a indiqué Jean-Sébastien Labrie, entraîneur-chef de l'équipe canadienne de paraski alpin.

Plus tôt durant les Jeux de Pékin, la détentrice de six médailles paralympiques avait décroché l'or en descente et l'argent en slalom géant.

Alana Ramsay a quant à elle commis une faute à la mi-parcours et a été disqualifiée pour avoir raté une porte. Comme sa compatriote, l'Albertaine de 27 ans ne pourra participer à la seconde manche.

Ramsay avait déjà décroché deux médailles de bronze à Pékin, une en super-G et l'autre au combiné alpin.

Michaela Gosselin est pour sa part 5e après sa première descente. L'Ontarienne a réalisé un chrono de 51 s 60/100, à un peu plus de six secondes de la tête, détenue par la Suédoise Ebba Arsjo (44,99 s). La Chinoise Zhang Mengqiu (47,77 s) et l'Allemande Anna-Maria Rieder (48,97 s) sont provisoirement aux 2e et 3e rangs.

La quatrième Canadienne en lice, Katie Combaluzier, est pour le moment 6e dans la catégorie assise, avec un temps de 1:09,75. Après la manche initiale, elle accuse un retard de 21,50 s sur la meneuse, l’Allemande Anna-Lena Forster (48,50 s).

Plus de détails à venir.