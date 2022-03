L’empire du Milieu passe ainsi d’une seule médaille paralympique gagnée aux Jeux d’hiver (l’or en curling en 2018) à 47, avec encore deux jours de compétitions à disputer. Notre expert maison en sports paralympiques, Benoît Huot, était déjà prêt à manifester sur le pont Jacques-Cartier après les deux premiers jours de sinosuccès aux Jeux à Pékin. Je n’ose même pas imaginer comment il se sent aujourd’hui.

Il faut savoir que la Chine a lancé son programme de sports paralympiques d’hiver en 2017. Avec plus de 80 millions de personnes vivant avec un handicap dans le pays, le bassin d’athlètes potentiels est énorme. Il suffit de les trouver et de leur donner envie d’exceller dans des sports d’hiver.

En décrochant l’organisation des Jeux olympiques et paralympiques d’hiver, la Chine a promis que 300 millions de ses concitoyens se lanceraient dans le ski de fond et le ski alpin du jour au lendemain. Cinq ans plus tard, le pays est déjà en train de larguer des puissances en sports d’hiver paralympiques comme l’Ukraine et le Canada. Avec l’absence des ordinairement très forts Russes à Pékin, le contraste est encore plus vrai.

J’ai abordé la question avec nos para-athlètes présents à Zhangjiakou. Tous, sans exception, ne sont pas surpris des succès des Chinois.

En raison de la pandémie, cela fait maintenant deux ans que nous n’avons pas croisé les Chinois en compétitions internationales. On ne les connaît pas, on ne sait pas comment ils réagissent en course et dans quelles conditions ils sont à leurs meilleurs , dit Collin Cameron, un Ontarien déjà médaillé deux fois ici aux Jeux de Pékin.

Christina Picton, Derek Zaplotinsly et les autres parafondeurs canadiens nous ont tous à peu près répété la même chose.

Premièrement, il y a l’aspect pays hôte . Cinq des sept derniers pays à avoir organisé les Jeux paralympiques d’hiver ont dominé leurs rivaux sur leur propre terrain. Des millions de dollars ont été pompés dans la préparation des représentants chinois. Normal. La Chine répète en sorte ce que le Canada a fait avant les Jeux paralympiques de Vancouver en 2010.

Les parafondeurs chinois connaissent les parcours par coeur ici. Avec la pandémie, ils ont été les seuls à pouvoir s’entraîner autant sur la neige artificielle et un peu naturelle des montagnes au nord de Pékin. Les athlètes locaux maîtrisent chaque mètre du parcours, les farteurs chinois connaissent la neige et savent quoi étendre sous les skis pour maximiser les performances des leurs.

Après six jours en parabiathlon, la Chine a placé un ou deux athlètes sur le podium dans 7 des 14 épreuves disputées. En paraski de fond, nous avons eu cinq doublés jusqu’ici. Aucun pays n’avait réussi pareille progression dans ce sport.

Plus d'installations = plus d’athlètes

Deuxièmement, il y a ce que l’on peut appeler l’aspect Fields of Dreams . Si vous le construisez, ils viendront , disait le célèbre film. Il y a 20 ans, en Chine, l’industrie du ski était quasi inexistante. Entre 1996 et 2016, ce pays est passé de six stations de ski alpin à 568. Au Québec, c’est comme si l'on passait de 80 stations à 6626 en 20 ans.

C’est particulièrement marquant à Zhangjiakou, où les épreuves paralympiques sont disputées. Tout est neuf. Dans la vallée, partout où nous posons le regard, des pistes, des remonte-pentes, des hôtels neufs. Des millions d’arbres ont même été plantés sur ce qui devait être jadis des montagnes rocheuses rouges infertiles. C’est bien simple, j’ai compté 12 centres de ski. Comme si le domaine skiable des Laurentides avait été construit en 10 ans.

Pour l’instant, ces stations sont pour la plupart vides, car elles se situent dans la bulle paralympique, où le public ne peut pas aller. Mais lorsque la classe moyenne chinoise y aura accès l’hiver prochain, Eileen Gu n’a qu’à bien se tenir. Il y aura de la relève!

Maintenant, que peuvent faire les autres nations pour rivaliser avec ce tsunami qui balaie les podiums paralympiques cette année? Investir. Accompagner les athlètes canadiens du mieux possible avec des entraîneurs qualifiés, du personnel d’encadrement comme des farteurs, des nutritionnistes, des psychologues sportifs renommés. Ça coûte cher, mais dans le monde du sport, souvent, le succès amène le succès.

Si le wù signifie maison en chinois, il a aussi une autre définition: la route vers le paradis. Aux Jeux paralympiques de Pékin, nul doute que la Chine roule sur une autoroute vers le succès.