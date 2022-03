« J’ai tout mis pour cette médaille », dit Alexis Guimond

Pour sa deuxième participation aux Jeux, il a remporté une nouvelle médaille, celle de bronze, au Super-G, après avoir raté le podium de quelques dixièmes lors de la descente.

À 22 ans, l’athlète gatinois a de quoi être fier, lui qui avait déjà été médaillé au slalom géant, quatre ans auparavant, en Corée du Sud.

Depuis quatre ans, il y a beaucoup de travail qui s’est fait. Durant la pandémie, ce n’était pas des temps faciles. Pour moi, [cette médaille], ça représente l'accumulation de tous les efforts durant ces quatre ans-là, tout le travail que j'ai mis. J’ai tout mis pour cette médaille , dit-il en entrevue à l’émission, Les Matins d’ici.

Car pour en arriver là, l’athlète gatinois a dû travailler dur pendant quatre ans, dans des conditions rendues difficiles par la pandémie.

Il y a plusieurs compétitions, l’année passée, qui ont été annulées. Nos championnats du monde ont été annulés l’année dernière, et l’année d’avant aussi. C’était assez complexe d'avoir l’entraînement. On s'est retrouvé plusieurs fois dans une situation où on ne pouvait pas aller dans certains pays pour voyager. Il fallait trouver un plan B, un plan C, un plan D… [...] J'ai vraiment priorisé ma performance, mon niveau de compétition aussi [...] pour que je sois un meilleur athlète une fois ici, aux Jeux, à Pékin.

« Je pense qu’avec la pandémie, j'ai appris beaucoup sur moi-même, sur c'est quoi être un athlète. J’ai vraiment mis mes priorités en place. » — Une citation de Alexis Guimond, paraskieur et médaillé olympique de Gatineau

À Pékin aussi, la situation s’est avérée particulière et bien différente de son expérience de 2018.

On se fait tester tous les jours pour la COVID, il y a beaucoup de mesures pour assurer notre sécurité vu la pandémie. Mais dans le fond, mon expérience n’a pas tant changé. Je suis plutôt réservé durant la période des Jeux, j'essaie de me concentrer sur mes performances.

Une réflexion à mener

Des performances qui lui ont valu une médaille, donc, même si l’aventure au slalom géant a tourné court un peu plus vite qu’Alexis Guimond ne l’aurait souhaité, jeudi.

J'avais plus de pression que je croyais que j'allais avoir. J’ai eu une médaille dans les derniers Jeux en slalom géant, donc j'avais la pression. Les conditions n'étaient pas faciles. Puis, j'ai fait une sortie de piste. Ce n'est pas ce que je voulais en termes de performance en slalom géant, mais je me dis que c'est des jeux assez bien. Malgré tout, je suis fier de mes quatre dernières années, puis du travail que j’ai mis et tous les efforts que j'ai faits pour me rendre ici.

Alexis Guimond aux Jeux paralympiques de Pékin (archives) Photo : Reuters / GONZALO FUENTES

Tous ces sacrifices pèsent désormais dans la balance pour la suite de la carrière de l’athlète de 22 ans, et notamment le prochain rendez-vous paralympique, dans quatre ans.