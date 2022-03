Les parahockeyeurs canadiens se qualifient pour la finale

Tyler McGregor a participé à plus de la moitié des buts canadiens, lui qui en a marqué quatre et en a préparé deux autres. Liam Hickey a pour sa part inscrit un quatuor d’aides, en plus de toucher la cible une fois.

Billy Bridges a enregistré un tour du chapeau, tandis qu’Adam Dixon a fourni trois passes décisives. Greg Westlake a aussi directement contribué à trois filets, avec un but et deux aides.

Les Canadiens ont largement dominé les débats, avec un net avantage de 43-3 au chapitre des tirs.

Dans l’autre demi-finale, les Américains ont rendez-vous avec les Chinois. La petite finale pour le bronze est prévue samedi, tandis que l’or et l’argent seront remis dimanche.