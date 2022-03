Une troisième médaille pour Mark Arendz, Collin Cameron au pied du podium

Seul le Français Benjamin Daviet a devancé Arendz au cours de l'épreuve, lui qui a raté une seule cible au cours de la compétition.

L'athlète de Charlottetown, à l'Ile-du-Prince-Édouard, a bouclé le parcours avec un temps de 40 min 13 s, soit un retard d'un peu plus de deux minutes du vainqueur. L'Ukrainien Grygorii Vovchynskyi complète le podium.

Je suis particulièrement content de mon ski aujourd'hui , s'est réjoui Arendz de sa performance. Je suis un peu surpris de finir aussi loin derrière Daviet, alors on peut s'attendre à une autre course relevée demain [au 12,5 km style libre en paraski de fond]!

Il s'agit de la troisième médaille d'Arendz à Pékin, lui qui participe à ses quatrièmes Jeux.

Arendz avait aussi remporté la médaille d’or en parabiathlon au 10 km en position debout, mardi. Lors de cette épreuve, Arendz n’avait pas raté une seule cible au champ de tir, ce qui lui avait donné l'avantage sur ses rivaux.

Le Canadien avait aussi obtenu la 3e place au sprint en position debout, samedi.

Arendz, 32 ans, compte maintenant 11 médailles paralympiques depuis le début de sa carrière, dont 6 aux Jeux de Pyeongchang. C’est d’ailleurs en 2018 qu’il avait obtenu son seul autre titre, au 15 km en parabiathlon.

Le Canadien Collin Cameron a lui aussi livré une belle performance à l'épreuve du 12,5 km en position assise, mais a terminé l'épreuve au pied du podium.

Collin Cameron au pied du podium au 12,5 km en parabiathlon Photo : Getty Images / Michael Steele

Cameron, qui n'a raté qu'une seule cible, a enregistré un chrono de 40:35,6, à un peu plus de deux minutes du vainqueur, le Chinois Mengtao Liu, qui a remporté l'or en 38:29,4. L'Ukrainien Taras Rad et le Chinois Zixu Liu ferment la marche sur le podium.

Je suis plutôt content de ma course , a déclaré Cameron après l'épreuve. J'ai skié du mieux que j'ai pu, même si l'altitude rendait l'effort physique plus difficile, et j'ai bien performé au tir. Je n'aurais pas pu en faire plus.

Collin Cameron Photo : Reuters / ISSEI KATO

Collin Cameron sera de retour en action vendredi, à l'épreuve de 10 km en position assise en paraski de fond.

L'autre Canadien en lice dans la même épreuve, Derek Zaplotinsky, a pris le 10e rang.

La neige était très mouillée et molle aujourd'hui. Ce n'était pas des conditions faciles , a révélé Zaplotinsky après la course, satisfait malgré tout malgré une erreur au premier tir qui lui a coûté au moins une minute .

Mardi, à l'épreuve de parabiathlon de 10 km en position assise, Zaplotinsky avait terminé au 8e échelon. Seul Canadien en lice, l’Albertain de 37 ans avait également pris le 14e rang au sprint dans la catégorie assise.