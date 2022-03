On entame le dernier droit du tournoi de parahockey des Jeux paralympiques de Pékin. Il reste quatre pays toujours en lice : la Chine, pays hôte, la Corée du Sud, les États-Unis et le Canada. Nous connaîtrons le gagnant dans la nuit de samedi à dimanche, quelques heures avant les cérémonies de clôture.

Le parahockey est probablement le sport des Jeux paralympiques le plus populaire au Canada.

Dérivé de notre sport national, les amateurs peuvent plus facilement s’y reconnaître. Les joueurs peuvent troquer leurs patins pour une luge et marquer le but gagnant en prolongation comme dans leur rêve d’enfance.

Le sport a été inventé dans un centre de réadaptation à Stockholm, au début des années 1960, par un groupe de Suédois qui, malgré leur déficience physique, voulaient continuer à jouer au hockey. Il a été introduit au Canada en 1980 et s’est développé rapidement, avec le premier tournoi national tenu à 1983. Les premiers tournois internationaux ont eu lieu à la fin des années 1980 et le sport a fait ses débuts aux Jeux paralympiques de Lillehammer, en 1994, en Norvège.

Le gardien de but de l’équipe canadienne, à l’époque était Pierre Pichette, de Longueuil. Il est probablement la première vedette au pays. Lors des Jeux paralympiques de Nagano, en 1998, il fait 40 arrêts en demi-finales dans une victoire de 2 à 1 contre la Suède. Le Canada a gagné la médaille d’argent. Il a remporté la médaille d’or au Championnat du monde en 2000 et a participé à ses derniers Jeux paralympiques en 2002.

À ce moment, il était soutenu par l’ancien gardien de but, Martin Brodeur.

Deux gardiens de but des équipes nationales canadiennes : Martin Brodeur et Pierre Pichette Photo : Courtoisie Pierre Pichette

Sans son aide, je ne me serais jamais rendu à Salt Lake City. Je le remercie encore aujourd’hui , affirme Pierre Pichette, qui a aussi fait beaucoup pour le développement pour le sport au Québec. À une époque où tout était moins bien développé qu’aujourd’hui.

Mes coéquipiers et moi, on faisait les luges dans mon garage. Mon voisin qui était électricien nous commanditait, moi j’étais soudeur de métier et on a parti notre propre club sur la Rive-Sud , dit celui qui a commencé à jouer au parahockey en 1989.

Depuis, le parahockey est de plus en plus présent; on voit des matchs à la télévision et les compagnies l’utilisent dans leurs publicités.

Je me sens super content de la notoriété du sport aujourd’hui, mentionne-t-il. Quand on est partis pour Lillehammer, il ne parlait jamais des Paralympiques. Il y a comme une évolution. Nous, on a été les pionniers. Maintenant, on est assis devant notre télé à regarder les joueurs d’aujourd’hui .

Après avoir grandi pendant plusieurs années hors de Hockey Canada, l’équipe nationale du parahockey s’est finalement jointe à la fédération. Jean Labonté, de Gatineau, a vécu le changement de l’intérieur, comme ses coéquipiers de l'équipe canadienne, majoritairement issus pendant une quinzaine d'années à partir du milieu des années 1990, comme lui, de la région d'Ottawa.

On était un peu craintif au début [de l'association avec Hockey Canada], mais on s’est vite rendu compte que c’était du sérieux , se souvient Jean Labonté. En tout cas, j’ai embarqué et je me suis donné à fond .

Les Canadiens ont gagné la médaille d’or à Turin en 2006. La seule de notre histoire.

Mais le point tournant du présent statut du parahockey est arrivé aux Jeux paralympiques de Vancouver. Toutes les rencontres du Canada étaient diffusées en direct et elles étaient jouées devant des milliers de spectateurs dans les gradins. Labonté était le capitaine de l’équipe et le porte-drapeau lors de la cérémonie d’ouverture.

Après que les équipes féminine et masculine de hockey sur glace ont remporté la médaille d’or aux Olympiques et l’équipe de parahockey devait compléter le triplé. C’est durant la finale masculine des Jeux olympiques que je me suis rendu compte que les Jeux de Vancouver, c’était gros , dit Labonté.

Le descripteur de la télé anglaise a lancé après le but gagnant, "Labonté and the guys, you are next (Labonté et les gars, vous êtes les prochains)". Là, la pression a monté. On n’a pas eu le résultat qu’on voulait, c’est difficile, encore aujourd’hui , avoue-t-il enfin.

Depuis, les Canadiens ont remporté une médaille de bronze en 2014 et une d’argent en 2018. On saura dimanche si le Canada de 2022 aura fait mieux.