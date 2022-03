Brian McKeever, le futur préretraité

L’idée d’un sevrage brutal, c’est-à-dire l'arrêt d’un coup sec de toute forme de compétition, n’est tout simplement pas envisageable pour cet homme qui a passé les 30 dernières années de sa vie sur les pistes de ski.

Je ne pourrai pas arrêter tout de suite après Pékin, a-t-il confié jeudi. J’ai parlé à certains athlètes qui, comme moi, ont eu une longue carrière, et ceux qui ont essayé d’arrêter du jour au lendemain n’en ont pas été capables. Je vais en tirer une leçon : je compte plutôt m'effacer lentement du portrait.

Le fondeur avec une déficience visuelle compte faire encore quelques courses au fil des deux prochaines années avant d’adopter à temps plein son rôle de mentor, peut-être à titre d’entraîneur.

Après 20 ans sur le circuit international, ce dont il est le plus fier est d’avoir maintenu un esprit sain pendant toutes ces années. Souvent, c’est la tête qui lâche avant le corps chez les athlètes qui compétitionnent pendant aussi longtemps , dit-il. C’est bien, parce que moi, j’ai l’impression que c’est mon corps qui va céder avant ma tête.

« Le sport, c’est stressant et éprouvant. Être à l’extérieur au froid cinq heures par jour 365 jours par année et ne pas avoir le choix, c’est exigeant. Je suis fier d’avoir été capable de le faire pendant 20 ans en conciliant le temps passé sur la route et celui passé à la maison. J’ai réussi à garder un bon état d’esprit, j’en suis fier. »

Brian McKeever est déjà assuré de prendre sa retraite en laissant son nom dans les livres d’histoire du mouvement paralympique. Avec 17 médailles, il est l’athlète canadien le plus décoré de l’histoire des Jeux d’hiver. Il n’est pas loin derrière Chantal Petitclerc, qui en a gagné 21 aux Jeux d’été.

L’Albertain tire aussi une certaine fierté en regardant le chemin parcouru. En 2010, il est devenu le premier Canadien à être choisi pour représenter le pays à la fois aux Jeux olympiques et aux Jeux paralympiques.

Mon premier Championnat du monde chez les non-handicapés était en 2007 à Sapporo , se souvient-il. Être une recrue de 27 ans, c’était quand même particulier. Mais mon expérience comme athlète paralympique m’avait beaucoup aidé à bien skier. J’avais peur d’être le gars aveugle qui allait causer un énorme carambolage au départ groupé! Finalement, il y a eu plein d’accrochages, mais j’ai été le seul Canadien à terminer cette épreuve.

Avec 15 médailles dorées, il aura l’occasion de marquer à nouveau l’histoire vendredi. S’il gagne la course individuelle, il égalera le record masculin pour des Jeux d’hiver, établi par Gerd Schönfelder en 2010.

Serein, l'homme de Calgary assure ne pas porter attention au poids total qu’aura sa cargaison de médailles en quittant la Chine.

Avec son guide Russell Kennedy, il aborde cette course comme toutes les autres. Ce sera stressant, comme toujours, dit-il. On a un travail à accomplir. Nous avons attendu quatre ans pour le faire. Nous avons été payés pendant quatre ans. Mon attention est concentrée sur ça.

« Mon objectif n’est pas de gagner mais d’offrir le meilleur de moi-même. Parfois, on a une bonne journée et on perd quand même. D’autres fois, on a une mauvaise journée mais on gagne. »