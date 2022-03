Andrew Parsons attend toujours des explications sur la censure de son discours

La chaîne CCTV n’a ni répondu aux questions du CIP ni promis qu’un incident similaire ne se reproduirait pas, dimanche, au cours de la cérémonie de clôture des Jeux paralympiques, a indiqué Andrew Parsons à l’AFP.

Nous attendons toujours d’avoir leur position ou leur explication, a-t-il déclaré. Attendons d’entendre ce qu’ils ont à dire.

Dans un contexte d’invasion russe en Ukraine, Andrew Parsons, dans le stade olympique de Pékin, le célèbre Nid d’oiseau , avait ouvert son propos par une référence au conflit.

Le 21e siècle est fait pour le dialogue et la diplomatie, non pour la guerre et la haine , avait-il déclaré en anglais lors de la cérémonie.

La trêve olympique […] doit être respectée et observée, non violée , avait-il martelé avant de terminer son discours enflammé par un cri : Paix!

Mais lors de la retransmission par CCTV, ses paroles avaient été mises en sourdine et le présentateur n’avait proposé comme traduction en chinois qu’une version édulcorée.

Rappelons que la Chine n’a pas condamné l’invasion de l’Ukraine ni appelé Moscou à retirer ses troupes.

Les Jeux paralympiques de Pékin avaient commencé dans la controverse, autour de la présence des sportifs en provenance de Russie et du Bélarus – pays qui apporte son aide à l’armée russe pour envahir l’Ukraine.

Le CIP les avait d’abord autorisés mercredi dernier à participer, avant d’inverser sa décision le lendemain à la surprise générale, sous la pression de plusieurs comités paralympiques nationaux.

Je ne pense pas que c’était un revirement embarrassant pour nous, a estimé jeudi Andrew Parsons.

Nous avons pris une décision […], puis nos membres nous ont dit : “Écoutez, ce n’est pas suffisant, nous voulons que vous la réétudiiez sur la base de différents éléments , a-t-il déclaré.