La classification, un incontournable des Jeux paralympiques

Quand l'on regarde un sport comme le paraski alpin, le parabiathlon ou le paraski de fond, on remarque que pour une course donnée, neuf médailles sont décernées aux Jeux d'hiver, soit pour les athlètes assis, debout et avec une déficience visuelle. Mais est-ce équitable? Pour répondre à cette question, parlons de classification, un sujet plutôt complexe.

Tous les participants ont un handicap et il y en a plusieurs types. Pour s’assurer que l’athlète le moins handicapé ne gagne pas systématiquement, tous les concurrents d'une même course sont rassemblés selon leurs capacités découlant de la déficience.

La classification est la pierre angulaire du mouvement paralympique. Elle détermine quels athlètes sont admissibles dans un sport et comment les athlètes sont regroupés pour que la compétition soit la plus équitable possible.

C’est un peu comme la boxe, où les pugilistes sont rassemblés selon leur poids afin que le combat soit juste.

En paraski de fond, il y a neuf classifications dans la catégorie debout qui peuvent inclure un handicap affectant un bras, une jambe ou les quatre membres. L’important, c’est que l’athlète avance avec un ou deux skis.

En position assise, les parafondeurs utilisent une luge montée sur des skis et sont séparés en trois catégories dépendant de la sévérité du handicap. Les athlètes avec une déficience visuelle ont un guide et sont divisés en trois catégories, selon leur acuité visuelle ou l’étendue de leur champ de vision.

Brian McKeever participe aux épreuves de paraski de fond avec une déficience visuelle. Photo : Getty Images / Zhe Ji

Prenons la course sur 20 km. Pour s’assurer que l’athlète le plus handicapé ait une chance égale de remporter l'épreuve, un facteur est appliqué à son temps en fonction de la classification.

Par exemple, dans la course pour les athlètes malvoyants, le Suédois Zebastian Modin, classifié B1, a réalisé un temps réel de 1 h 8 min 17 s. Un facteur de 88 % est appliqué, si bien que son chrono officiel devient 1:00:05, suffisant pour la médaille de bronze, même si son temps réel le plaçait au 6e rang.

À la télévision, la vitesse du chronomètre est ajustée pour que le spectateur voie le temps officiel. Tous les résultats enregistrés sur plusieurs années sont analysés pour obtenir un facteur équitable. Il peut être modifié annuellement, sauf lors d’une année paralympique.

Chaque athlète est évalué par un groupe d'indices au cours d’une séance de classification et pendant les compétitions. Ils sont jugés pendant deux épreuves différentes, puis leur classification devient permanente. Comme n’importe quel système, la classification n’est pas parfaite.

Lyne-Marie Bilodeau prend part à trois épreuves de paraski de fond à Pékin. Photo : afp via getty images / LILLIAN SUWANRUMPHA

Certains handicaps ne cadrent pas bien dans les paramètres établis. Par exemple, Lyne-Marie Bilodeau, qui participe à ses premiers Jeux paralympiques, est désavantagée par la classification des athlètes en position assise.

La parafondeuse est atteinte de paralysie cérébrale, ce qui affecte un peu plus un côté de son corps au point de vue de la force et de la coordination. Elle ne se laisse pas abattre pour autant.

Notre handicap est calculé par rapport à notre capacité abdominale. Pour moi, c’est plus difficile que les autres, car j’ai 100 % de mes abdominaux, donc 100 % du temps. Mais avec les années, je vais prendre de la force, j’ai juste 20 ans , affirme Lyne-Marie Bilodeau.

Il n’y a pas vraiment de classification qui prend en compte les limitations de Lyne-Marie Bilodeau. La seule qui lui correspond est LW12, la même que la vedette américaine Oksana Masters, qui est double amputée.