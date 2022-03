Alexis Guimond disqualifié en slalom géant

Médaillé de bronze dans cette épreuve aux Jeux d'hiver de 2018, Guimond n'aura pas l'occasion de retrouver le podium paralympique en slalom géant.

Samedi, l'athlète de 22 ans s'est couvert de bronze au super-G, au lendemain d'une 5e place acquise en descente.

Le Britanno-Colombien Logan Leach et son guide Julien Petit pointent quant à eux au 8e échelon, après la course initiale dans la catégorie avec déficience visuelle. Il a signé un chrono de 1 min 5 s 85/100 et accuse un retard de 10,97 s sur l'Italien Giacomo Bertagnolli et son guide Andrea Ravelli (54,88 s).

De son côté, l'Ontarien Brian Rowland est provisoirement 12e à mi-parcours de l'épreuve en position assise. Il a enregistré un temps de 1:06,07, soit un écart de 8,16 s avec le meneur norvégien Jesper Pedersen (57,91 s).

Rappelons que Mac Marcoux a été contraint de renoncer au slalom géant pour malvoyants en raison d'une blessure au bas du corps, subie au super-G des Jeux de Pékin. Il ne prendra part à aucune autre épreuve en Chine.

Marcoux et son guide Tristan Rodgers avaient remporté la médaille d'argent de la descente, en lever de rideau des compétitions de paraski alpin.

